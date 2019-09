Börsenplätze Alcon-Aktie:



Kurzprofil Alcon AG:



Alcon (ISIN: CH0432492467, WKN: A2PDXE, Ticker-Symbol: 2U3) hat eine Mission: Die Entwicklung von Produkten zur Verbesserung, Erhaltung oder Wiederherstellung des Sehvermögens. Alcon setzt durch eine konsequente Entwicklung innovativer Produkte und Technologien neue Standards in der Augenheilkunde, mit dem Ziel Lösungen für unerfüllte therapeutische Bedürfnisse im Bereich der Augenheilkunde weltweit zur Verfügung zu stellen. Alcons Position als globaler Marktführer basiert auf bahnbrechenden Innovationen und Spitzentechnologie. Die Behandlung von Augenerkrankungen und Beschwerden wird damit auf eine neue Ebene gehoben. Als Weltmarktführer im Bereich der Augenheilkunde entwickelt und produziert Alcon innovative Medizinprodukte, um den Anforderungen an die moderne Augenheilkunde gerecht zu werden - unabhängig vom Alter der Patienten. (25.09.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Alcon-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Alcon-Aktie (ISIN: CH0432492467, WKN: A2PDXE, Ticker-Symbol: 2U3).PRECISION1 solle Alcons suboptimale Position im Bereich Vision Care verbessern: Alcon sei in den letzten Jahren im globalen Vision-Care-Markt deutlich weniger stark gewachsen als die Konkurrenz. Buchta mache drei Gründe dafür verantwortlich: 1) Alcons starke Position im stagnierenden/schrumpfenden Markt für wiederverwendbare Kontaktlinsen (Marke: Air Optix), 2) seine damit verbundene Marktführerschaft bei Kontaktlinsen-Pflegeprodukten (künftig wohl schrumpfende Kategorie) und 3) seine suboptimale Positionierung im schnell wachsenden Tageslinsen-Markt (Marke: DAILIES AquaComfort Plus (DACP)).Das neue PRECISION1Sortiment solle v.a. Punkt 3 ansprechen. So biete das Unternehmen künftig drei verschiedene Tageslinsen an: DAILIES TOTAL1 (Premium), PRECISION1 (Massenmarkt, oberes Segment) und DACP (Massenmarkt, unteres Segment). Dabei überzeuge das PRECISION1-Angebot nicht nur bei den Hauptfeatures sondern auch beim Preis, und zwar sowohl gegenüber Massenmarkt- wie Premiumprodukten. Alcon dürfte also, insbesondere mit CooperVision, hier Marktanteile zurückgewinnen.Der Analyst belasse seine Schätzwerte zwar weitgehend unverändert, sei aber etwas optimistischer im Hinblick auf seine höher angesetzten Annahmen. So habe Buchta für Alcons Vision-Care-Segment bereits vor diesem Bereicht ab 2020 ein beschleunigtes org. Wachstum und eine Margenverbesserung vorausgesetzt. Seine DCF-basierte Bewertung widerspiegele dies, insbesondere auch, da Buchta von einem schrittweise sinkenden Turnaround-Risiko ausgehe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link