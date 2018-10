Wien (www.aktiencheck.de) - Für die Papiere von Lennar (ISIN: US5260571048, WKN: 851022) ging es gestern trotz insgesamt guter Zahlen zum dritten Geschäftsquartal 1,1% nach unten, berichten die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nach den zuvor starken Zuwächsen gehe das auf Eigenheime spezialisierte Bauunternehmen für das Schlussquartal von etwas geringeren Zuwächsen aus. Die mittlerweile wieder höheren Preise und Zinsen sowie Hurrikane würden die Nachfrage dämpfen. Die Aktien von Alcoa ( ISIN US0138721065 WKN A2ASZ7 , Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) (+3,2%) hätten von höheren Aluminiumpreisen profitiert, nachdem Norsk Hydro (ISIN: NO0005052605, WKN: 851908) die vorübergehende Schließung einer wichtigen Aluminium-Raffinerie in Brasilien bekannt gegeben habe. Das deutsche Biotechnologieunternehmen Epigenomics (ISIN: DE000A11QW50, WKN: A11QW5, Ticker-Symbol: ECX, NASDAQ OTC-Symbol: EPGNF) habe gestern eine Kapitalerhöhung in Höhe von 50% der ausgegebenen Aktien bekannt gegeben. Im außerbörslichen Handel hätten die Epigenomics-Aktien gestern 6,7% verloren. In Deutschland seien gestern die Börsen feiertagsbedingt geschlossen gewesen. (04.10.2018/ac/a/m)