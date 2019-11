Tradegate-Aktienkurs Alcoa-Aktie:

18,97 Euro -1,60% (14.11.2019, 16:49)



NYSE-Aktienkurs Alcoa-Aktie:

20,87 USD -1,70% (14.11.2019, 16:55)



ISIN Alcoa-Aktie:

US0138171014



WKN Alcoa-Aktie:

850206



Ticker Symbol Alcoa-Aktie:

ALU



NYSE-Ticker Symbol Alcoa-Aktie:

AA



Kurzprofil Alcoa Corp.:



Alcoa Corp. (ISIN US0138721065 / WKN A2ASZ7, Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) ist ein US-amerikanisches Aluminiumunternehmen, das aus der Aufspaltung von Alcoa Inc. in zwei unabhängige, börsennotierte Gesellschaften entstanden ist. Während im neuen Mehrwertunternehmen Arconic die Downstream-Aktivitäten gebündelt sind, umfasst Alcoa Corp. als Upstream-Unternehmen die fünf Geschäftsbereiche, die heute Global Primary Products ausmachen: Bauxit, Aluminiumoxid, Aluminium, Gießereiprodukte und Energie.



CEO & Chairman:

Roy C. Harvey (14.11.2019/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Alcoa-Aktienanalyse der Analystin Timna Tanners von BofA Merrill Lynch Research:Laut einer Aktienanalyse rechnet die Analystin Timna Tanners von BofA Merrill Lynch Research in Bezug auf die Aktien von Alcoa Corp. ( ISIN US0138721065 WKN A2ASZ7 , Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) nur noch mit einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research bemängeln bei Alcoa Corp. das Vorhandensein von nur wenigen Katalysatoren und sehen die kurzfristigen Aussichten des Aluminiummarktes skeptisch.Seit der Bekanntgabe des Q3-Berichts habe der Aktienkurs 16% an Wert gewonnen, während der Aluminiumpreis im gleichen Zeitraum nur um 6% gestiegen sei. Analystin Timna Tannes glaubt, dass Anleger hinsichtlich des Kosteneinsparpotenzials zu enthusiastisch gewesen seien.Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research stufen in ihrer Alcoa-Aktienanalyse den Titel von "neutral" auf "underperform" zurück und veranschlagen ein Kursziel von 21,00 USD.Börsenplätze Alcoa-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Alcoa-Aktie:19,09 Euro -2,07% (14.11.2019, 16:25)