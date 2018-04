NYSE-Aktienkurs Alcoa-Aktie:

51,16 USD +0,67% (25.04.2018, 16:52)



ISIN Alcoa-Aktie:

US0138721065



WKN Alcoa-Aktie:

A2ASZ7



Ticker Symbol Alcoa-Aktie:

ALU



NYSE-Ticker Symbol Alcoa-Aktie:

AA



Kurzprofil Alcoa Corp.:



Alcoa Corp. (ISIN US0138721065 / WKN A2ASZ7, Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) ist ein US-amerikanisches Aluminiumunternehmen, das aus der Aufspaltung von Alcoa Inc. in zwei unabhängige, börsennotierte Gesellschaften entstanden ist. Während im neuen Mehrwertunternehmen Arconic die Downstream-Aktivitäten gebündelt sind, umfasst Alcoa Corp. als Upstream-Unternehmen die fünf Geschäftsbereiche, die heute Global Primary Products ausmachen: Bauxit, Aluminiumoxid, Aluminium, Gießereiprodukte und Energie.



CEO & President:

Roy C. Harvey





(25.04.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Alcoa-Aktienanalyse von Analyst Alexander Hacking von der Citigroup:Aktienanalyst Alexander Hacking von der Citigroup bringt laut einer Aktienanalyse nur noch eine neutrale Haltung hinsichtlich der Aktien von Alcoa Corp. ( ISIN US0138721065 WKN A2ASZ7 , Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) zum Ausdruck.Der Aktienkurs von Alcoa Corp. habe im Jahresvergleich 60% an Wert gewonnen. Die Rallye habe sich aber dabei zum Teil nur auf temporäre Faktoren gegründet (z.B. Alunorte-Ausfall, Section 232-Zölle, Russland-Sanktionen). Auf Sicht von zwölf Monaten könnten einige der Effekte an Gültigkeit verlieren.Abgesehen davon senken die Citigroup-Analysten ihre Preisprognosen für Aluminium und Aluminiumoxid. Analyst Alexander Hacking hält die Alcoa-Aktie auf dem aktuellen Niveau für fair bewertet.In ihrer Alcoa-Aktienanalyse stufen die Analysten der Citigroup den Titel von "buy" auf "neutral" zurück, halten aber am Kursziel von 57,00 USD fest.Börsenplätze Alcoa-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Alcoa-Aktie:42,28 Euro +3,27% (25.04.2018, 16:51)Tradegate-Aktienkurs Alcoa-Aktie:41,46 Euro -0,19% (25.04.2018, 15:16)