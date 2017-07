Tradegate-Aktienkurs Alcoa-Aktie:

28,65 Euro +0,21% (03.07.2017, 14:52)



NYSE-Aktienkurs Alcoa-Aktie:

32,65 USD +0,00% (03.07.2017, 15:14, vorbörslich)



ISIN Alcoa-Aktie:

US0138721065



WKN Alcoa-Aktie:

A2ASZ7



Ticker Symbol Alcoa-Aktie:

ALU



NYSE-Ticker Symbol Alcoa-Aktie:

AA



Kurzprofil Alcoa Corp.:



Alcoa Corp. (ISIN US0138721065 / WKN A2ASZ7, Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) ist ein US-amerikanisches Aluminiumunternehmen, das aus der Aufspaltung von Alcoa Inc. in zwei unabhängige, börsennotierte Gesellschaften entstanden ist. Während im neuen Mehrwertunternehmen Arconic die Downstream-Aktivitäten gebündelt sind, umfasst Alcoa Corp. als Upstream-Unternehmen die fünf Geschäftsbereiche, die heute Global Primary Products ausmachen: Bauxit, Aluminiumoxid, Aluminium, Gießereiprodukte und Energie.



CEO & President:

Roy C. Harvey





(03.07.2017/ac/a/n)

Rye (www.aktiencheck.de) - Alcoa-Aktienanalyse von Analyst Justin Bergner von Gabelli & Company:Im Rahmen einer Aktienanalyse spricht Analyst Justin Bergner vom Investmenthaus Gabelli & Company in Bezug auf die Aktien von Alcoa Corp. ( ISIN US0138721065 WKN A2ASZ7 , Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) weiterhin eine Kaufempfehlung aus.Alcoa Corp. besitze unter dem Gesichtspunkt Kosten wettbewerbsfähige Assets und werde von einem soliden Management geführt.Abgesehen davon komme Alcoa die Angebotsdisziplin in China zugute. China habe Pläne zur Eindämmung illegaler Schmelzkapazitäten angekündigt.Die Analysten von Gabelli & Company halten in den kommenden Jahren eine Verringerung des Bewertungsabschlags für möglich. Dabei helfen könnten ein Steueroptimierungsdeal mit Rio Tinto oder ein Zusammenschluss mit South32, so die Spekulation von Analyst Justin Bergner.Die Alcoa-Aktie bleibe weiterhin ein Top Pick. Investoren biete sich ein 35%iger Abschlag gegenüber dem Fair Value von 50 USD.Börsenplätze Alcoa-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Alcoa-Aktie:28,60 Euro -1,06% (03.07.2017, 09:07)