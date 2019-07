Tradegate-Aktienkurs Alcoa-Aktie:

20,84 Euro +1,14% (22.07.2019, 13:31)



NYSE-Aktienkurs Alcoa-Aktie:

22,76 USD -1,51% (22.07.2019, 17:10)



ISIN Alcoa-Aktie:

US0138171014



WKN Alcoa-Aktie:

850206



Ticker Symbol Alcoa-Aktie:

ALU



NYSE-Ticker Symbol Alcoa-Aktie:

AA



Kurzprofil Alcoa Corp.:



Alcoa Corp. (ISIN US0138721065 / WKN A2ASZ7, Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) ist ein US-amerikanisches Aluminiumunternehmen, das aus der Aufspaltung von Alcoa Inc. in zwei unabhängige, börsennotierte Gesellschaften entstanden ist. Während im neuen Mehrwertunternehmen Arconic die Downstream-Aktivitäten gebündelt sind, umfasst Alcoa Corp. als Upstream-Unternehmen die fünf Geschäftsbereiche, die heute Global Primary Products ausmachen: Bauxit, Aluminiumoxid, Aluminium, Gießereiprodukte und Energie.



CEO & Chairman:

Roy C. Harvey (22.07.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Alcoa-Aktienanalyse von Analyst David Coleman von Argus Research:Im Rahmen einer Aktienanalyse rät Analyst David Coleman von Argus Research die Aktien von Alcoa Corp. ( ISIN US0138721065 WKN A2ASZ7 , Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) nur noch zu halten.Nachdem Alcoa Corp. für Q2 einen Nettoverlust ausgewiesen und die Planungen für 2019 reduziert habe, halten die Analysten von Argus Research das kurzfristige Kurspotenzial für begrenzt.Handelsspannungen und makroökonomischer Gegenwind hätten das Management dazu veranlasst, sich negativ zum Wachstum der Aluminiumnachfrage in diesem Jahr zu äußern.Die Underperformance der Alcoa-Aktie könnte für langfristig orientiere Anleger eine Einstiegschance bedeuten, auf kurze Sicht sei aber kaum Spielraum vorhanden, so der Analyst David Coleman.