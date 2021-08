NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist ein US-Chemiekonzern mit Hauptsitz in Charlotte, N.C., USA. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, New York, NYSE MKT, Mexiko, SETSqx, Bats, BX World, Glob. Market, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in den Indices S&P 500 und S&P 400 MidCap gelistet. Mehr unter www.albemarle.com. (11.08.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) charttechnisch unter die Lupe."Doppelter Kurstreiber", so habe die Überschrift zu unserer letzten Analyse der Albemarle-Aktie vom 22. Juli gelautet. Neben einer nach oben aufgelösten Korrekturflagge sei damit vor allem die seit Jahresbeginn ausgeprägte "Untertassen"-Formation gemeint. Das kalkulatorische Anschlusspotenzial von rund 45 USD - abgeleitet aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes - bzw. das daraus resultierende Kursziel von rund 235 USD habe das Papier mittlerweile fast abgearbeitet. Dennoch sei der Haussetrend absolut intakt, zumal der Vorstoß in "uncharted territory" für eines der besten Signale der technischen Analyse überhaupt sorge. Zusätzlicher Rückenwind komme aktuell von Seiten der Relativen Stärke nach Levy und auch der "Kelly-Faktor" signalisiere derzeit "grünes Licht". Die Kombination aus "Momentum" und "Money Management"-Aspekten komplettiere einen der Lieblingsansätze der Analysten HSBC Trinkaus & Burkhardt. Deshalb könnten Anleger weiter nach dem Motto "Gewinne laufen lassen" verfahren. Unter Risikogesichtspunkten biete sich dagegen die Trendlinie (akt. bei 210,97 USD), welche die Hochs von 2007, 2011 und 2017 verbinde, als Stop-Loss zur Gewinnsicherung an, so die Analysten HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 11.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:203,30 EUR -0,34% (11.08.2021, 09:56)