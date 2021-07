NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

190,22 USD +1,59% (21.07.2021, 22:10)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist ein US-Chemiekonzern mit Hauptsitz in Charlotte, N.C., USA. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, New York, NYSE MKT, Mexiko, SETSqx, Bats, BX World, Glob. Market, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in den Indices S&P 500 und S&P 400 MidCap gelistet. Mehr unter www.albemarle.com. (22.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) charttechnisch unter die Lupe.Der Pullback an die Kumulationszone aus den Hochpunkten von 2017/18 bei rund 140 USD und dem 38,2%-Fibonacci-Retracement des Hausseimpulses von April 2020 bis Januar 2021 (135,07 USD) sowie die Ende April nach oben aufgelöste Korrekturflagge hätten ihre Wirkung auf die Albemarle-Aktie nicht verfehlt. Die trendbestätigende Flaggenkonsolidierung habe seinerzeit neue Rekordstände oberhalb der Marke von 188,35 USD erwarten lassen. Mit 192,77 USD stehe inzwischen tatsächlich ein neues Allzeithoch zu Buche. Nicht zuletzt der Vorstoß in "uncharted territory" sorge dafür, dass die Aussichten weiterhin gut bleiben würden. So habe der Aufwärtstrend seit März vergangenen Jahres (akt. bei 175,05 USD) zuletzt eine Bestätigung erfahren. Gleichzeitig könne die Kursentwicklung seit Jahresbeginn als sog. "Untertasse" interpretiert werden. Ein nachhaltiger Spurt über die Marke von knapp 190 USD eröffne deshalb ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 45 USD. Das Kursziel lasse sich im Erfolgsfall also auf rund 235 USD taxieren. Eine Absicherung auf Basis des o. g. Aufwärtstrends gewährleiste ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 22.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:161,90 EUR +0,47% (22.07.2021, 09:04)