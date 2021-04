Tradegate-Aktienkurs Alamos Gold-Aktie:

7,105 Euro -1,93% (23.04.2021, 22:26)



TSE-Aktienkurs Alamos Gold-Aktie:

10,73 CAD -1,47% (23.04.2021, 22:00)



ISIN Alamos Gold-Aktie:

CA0115321089



WKN Alamos Gold-Aktie:

A14WBB



Ticker-Symbol Alamos Gold-Aktie Deutschland:

1AL



TSE-Ticker-Symbol Alamos Gold-Aktie:

AGI



Kurzprofil Alamos Gold Inc.:



Alamos Gold Inc. (ISIN: CA0115321089, WKN: A14WBB, Ticker-Symbol: 1AL, TSE-Symbol: AGI) ist ein in Kanada beheimateter Konzern. Zu den Geschäftsaktivitäten zählen Übernahmen, die Exploration und die Entwicklung von Edelmetallvorkommen. (24.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alamos Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Goldproduzenten Alamos Gold Inc. (ISIN: CA0115321089, WKN: A14WBB, Ticker-Symbol: 1AL, TSE-Symbol: AGI) unter die Lupe.Der kanadische Konzern habe ein Problem mit seinem Projekt in der Türkei. Proteste von Anwohnern und Oppositionspolitikern hätten zu einem Baustopp geführt. Der Goldproduzent weise die Vorwürfe zurück und gehe nun sogar in die Offensive. Alamos Gold wolle nun die Türkei auf einen Schadenerstaz i.H.v. 1 Mrd. USD verklagen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.04.2021)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link NYSE-Aktienkurs Alamos Gold-Aktie:8,60 USD -1,26% (23.04.2021, 22:10)