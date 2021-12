Vorbereitungsphase: Rekrutierung und Stammdatenerstellung

Richtige Zeit- und Anwesenheitserfassung

Die korrekte Zeiterfassung ist ein sehr wichtigster Aspekt der Lohn- und Gehaltsabrechnung: Ein effizientes und aktuelles System ist unerlässlich, um Fehler bei der späteren Lohn- und Gehaltsabrechnung zu vermeiden. Selbst wenn die Zeiterfassung über ein automatisches System erfolgt, das mit dem Ausweis des Mitarbeiters verbunden ist, können Probleme bei der Verwaltung von Abwesenheiten, Überstunden und/oder Doppelschichten, Vertretungen und Urlaub auftreten. Hier ist der menschliche Beitrag entscheidend: Es reicht nicht aus, sich auf Software zu verlassen, wenn es niemanden gibt, der überprüft, ob sie richtig funktioniert. Nur ein Team von Lohnbuchhaltungsspezialisten mit umfassenden Kenntnissen der Lohnbuchhaltung kann das Risiko von Fehlern in der nächsten und heikelsten Phase, der Lohnverarbeitung, vermeiden.



Bearbeitung der Gehaltsabrechnung

Die Bearbeitung der Gehaltsabrechnung beinhaltet die Hauptaufgabe und ist jene Aktivität, die am häufigsten mit dem Begriff "Lohn- und Gehaltsabrechnung" identifiziert wird. Wie wir jedoch gesehen haben, sind für die korrekte Ausführung der Bearbeitung der Gehaltsabrechnung eine Reihe anderer Tätigkeiten und Vorbereitungen erforderlich.



Das Erstellen der Lohnabrechnung erfordert das Eingreifen und Know-how eines Lohnbuchhalters. Denn in der Bearbeitungsphase müssen alle Aspekte auf deren Richtigkeit vom Lohnbuchhalter überprüft werden. Die Phase der Bearbeitung der Gehaltsabrechnung beinhaltet Aspekte wie Erstellung des Lohnzettels und Berechnung der Abgaben an Finanzamt und Krankenkassen. Vor der Verarbeitung des Lohnzettels müssen die aus der Anwesenheitssoftware importierten Daten noch einmal überprüft werden, um sicherzustellen, dass die angewandten Gebühren und Tarife korrekt sind. Erst dann kann mit der Gutschrift der Gehälter begonnen werden und die Personalkosten abgerechnet werden.



KMUs: Lohnt sich das Outsourcing der Gehaltsabrechnung?

Alle oben beschriebenen Vorgänge müssen Monat für Monat wiederholt werden.

Die Verwaltung der Lohn- und Gehaltsabrechnung erfordert daher spezifische technische Kenntnisse, über die Personalverantwortliche nicht immer verfügen. Aus diesem Grund erweist sich die Auslagerung der Lohn- und Gehaltsabrechnung für viele Unternehmen als vorteilhafte Lösung. (16.12.2021/ac/a/m)









