Wien (www.aktiencheck.de) - Am Montag hat die Aktienmarktrally in den USA erst einmal eine Pause eingelegt, nachdem wegen des Martin Luther King-Feiertags die Börsen geschlossen blieben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die zunächst einsetzende Erleichterung, als US-Präsident Donald Trump und der französische Präsident Emmanuel Macron sich darauf verständigt hätten, ihren Streit über die französische Digitalsteuer für große Internetkonzerne zunächst ohne Strafzölle zu lösen, sei allerdings durch die wachsende Sorge über die zunehmende und relativ schnelle Verbreitung des Coronavirus in Asien konterkariert worden. Mit der damit einhergehenden zunehmenden Risikoaversion seien auch die Börsen Asiens verstärkt unter Abgabedruck geraten und hätten heute Morgen klar im Minus notiert. Auch der Ölpreis habe sich den negativen Vorgaben nicht entziehen können und habe ebenfalls zur Schwäche tendiert. Anders hingegen sei es beim Gold verlaufen: Das glänzende Edelmetall habe als "sicherer Hafen" von der gestiegenen Risikoaversion profitieren und somit leicht zulegen können.Die Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG mit Blick auf die Frühindikatoren negativ erwarten. (21.01.2020/ac/a/m)