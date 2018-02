Kurzfristig könnte der Verkaufsdruck durch modellgetriebene Marktteilnehmer (z.B. Trendfolger) zwar noch etwas anhalten, dennoch würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG aber bereits die aktuellen Kursniveaus als attraktiv genug einschätzen, um Aktienengagements einzugehen bzw. zu erhöhen. Folglich würden sie ihre Empfehlungen für alle von den gecoverten Aktienindices nunmehr auf "Kauf" drehen. Hierbei würden sie bei einzelnen Märkten Adaptionen in den Schätzungen vornehmen.



Zudem würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG die Aktienquote in ihrer Asset Allocation von zuletzt 2% auf nunmehr 7% hochstocken.



Aktienmarktkorrektur ohne Auswirkung auf den Credit-Markt



Im Gegensatz zu der Bewegung an den Aktienmärkten hätten die Credit-Märkte kaum auf die abrupt angestiegene Risikoaversion reagiert. Wenn überhaupt, dann seien am ehesten Nachrangpapiere von der Korrektur negativ betroffen gewesen, und damit Papiere mit aktienähnlichem Charakter. Senior Anleihen (inkl. bonitätsschwacher B oder CCC gerateter Anleihen) hätten teilweise sogar mit niedrigeren Risikoprämien reagiert. Nach Einschätzung der Analysten der Raiffeisen Bank International AG sei die Korrektur in erster Linie auf die Aktienmärkte beschränkt geblieben und in Ermangelung erwartet höherer Ausfallsrisiken (dafür präsentiere sich die fundamentale Verfassung der Unternehmensanleihe-Emittenten als zu gut) würden sie nicht davon ausgehen, dass die Credit-Märkte die negative Entwicklung der Aktienmärkte noch nachholen würden.



Risikofaktoren: Das Szenario der Analysten der Raiffeisen Bank International AG einer positiven Jahresperformance an den wichtigsten Aktienbörsen wäre aus ihrer Sicht am ehesten gefährdet wenn:



- Die Konjunktur in USA/Europa/China im Jahresverlauf einbreche (auf Stagnation oder schlimmer); dafür gebe es derzeit aber keinerlei Anzeichen, im Gegenteil;

- Insbesondere in den USA der Lohn- und Inflationsdruck im Jahresverlauf noch deutlich stärker beschleunige als von den Analysten der Raiffeisen Bank International AG ohnehin erwartet, was Zinsen und Anleiherenditen so stark nach oben bringen würde, dass die Konjunktur und damit auch der Aktienbullenmarkt abgewürgt werde. Dieses Risiko sei realistisch genug, um es genau zu monitoren, entspreche aber nicht ihren Erwartungen. (06.02.2018/ac/a/m)





