Besonders gravierend sei, dass es sich dabei gleichzeitig um einen Angebots- und Nachfrageschock handle. Allein der schon heute absehbare deutliche Rückgang des chinesischen BIP-Wachstums im ersten Quartal beeinflusse auch wirtschaftlich eng mit China verbundene Volkswirtschaften negativ. Schon heute sei daher in Deutschland ein negatives Wachstum im ersten Quartal wahrscheinlich. Kurzfristig sei davon auszugehen, dass noch weitere Unternehmen ihre Produktion einstellen müssten, weil es etwa bei wichtigen Vorleistungen Lieferengpässe gebe. Das werde sich auch in sinkenden Unternehmensgewinnen niederschlagen. Sobald aber die Anzahl der Neuinfektionen auch global zurückgehe, sei mit der Nachholung aufgeschobener Investitions- und Konsumentscheidungen zu rechnen. Aus heutiger Sicht spreche daher einiges dafür, dass im Laufe des zweiten Quartals die Produktionsniveaus von Ende 2019 wieder erreicht würden.



Allerdings dürfte es als Reaktion auf die Erfahrungen mit dem Coronavirus auch mittel- bis langfristige Konsequenzen geben. So dürfte die chinesische Regierung ihre Investitionen in das Gesundheitssystem generell deutlich erhöhen, um in einem möglichen Wiederholungsfall keinen Zweifel an ihrer Handlungsbereitschaft und Vorsorgefähigkeit aufkommen zu lassen. Zudem würden sich global tätige Unternehmen im Nachgang genau überlegen, ob sie etwaige hohe Abhängigkeiten, z.B. bei Zulieferungen, von einzelnen chinesischen Regionen nicht besser diversifizieren sollten.



Die internationalen Börsen hätten in den letzten Tagen einen kurzfristigen Realitätsschock durchlebt. Bis Ende letzter Woche hätten die Rekordstände bei vielen Aktienindices (z.B. beim DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900)) kaum zur realwirtschaftlichen Situation gepasst. Mit der Ausbreitung des Coronavirus in andere Staaten weltweit und vor allem mit den deutlich gestiegenen Infektionszahlen in Italien, sei offensichtlich vielen Marktteilnehmern bewusst geworden, dass die Auswirkungen der Corona-bedingten Produktionsausfälle doch teilweise erhebliche Belastungen erzeugen würden. Umso schneller sei es dann innerhalb weniger Tage zu einer deutlichen Korrektur der Aktienkurse gekommen.



Diese Marktbewegung wiederum habe die Aktienkurse an ein besser zur realwirtschaftlichen Situation passendes Niveau herangeführt. Volatilitätsindices seien global auf teilweise Mehrjahreshochs angesprungen und würden von der kurzfristig entstandenen Panik zeugen. Auf den DAX bezogen sei derzeit der Test der 200-Tagelinie (12.656 Punkte) eine wichtige Richtungsentscheidung. Sollte diese Marke nicht halten, lägen die nächsten Unterstützungen bei 12.408 Punkten und dann bei 12.119 Punkten. Aus heutiger Sicht sei aber davon auszugehen, dass diese Marken dem worst-case entsprächen.



Generell würden weiter nachgebende Kurse eher Einstiegschancen bieten, denn wesentliche marktstützende Parameter hätten sich nicht verändert. Vor allem die weltweit wieder expansivere Geldpolitik mit dem resultierenden strukturellen Niedrigzinsumfeld und die anstehenden US-Präsidentschaftswahlen seien gewichtige stabilisierende Faktoren. Unter der Basisannahme, dass die Verbreitung des Coronavirus spätestens mit dem einsetzenden Frühling auf der Nordhalbkugel an Dynamik nachlasse und dass in China die Neuinfektionszahlen zeitnah zurückgehen würden, bestehe gerade in Branchen, die unter der Korrektur besonders gelitten hätten, eine gute Möglichkeit zum Positionsaufbau, etwa bei Unternehmen aus der Luftfahrt, bei Reiseveranstaltern oder Konsumgüter- bzw. Luxusgüterherstellern. Die "sicheren Häfen" der Kapitalanlage, wie Bundesanleihen, Gold, der Schweizer Franken oder der US-Dollar dürften trotzdem vorerst gefragt bleiben - zumindest solange sich eine konjunkturelle Erholung tatsächlich abzeichne. (27.02.2020/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Aus medizinischer Sicht bewegen sich die Auswirkungen des Coronavirus nach wie vor im Rahmen einer nicht unüblichen schweren Grippewelle, so die Analysten der DONNER & REUSCHEL AG.Für Verunsicherung habe zunächst vor allem die konsequente und massive Reaktion der chinesischen Behörden zur Eindämmung der Krankheitswelle gesorgt. Seit wenigen Tagen sei diese Verunsicherung dann noch einmal deutlich angestiegen, nachdem es in Italien zu vermehrten Infektionen gekommen sei und auch dort ganze Ortschaften abgeriegelt worden seien. Die Reaktion der Behörden sei grundsätzlich nachvollziehbar, denn niemand möchte sich nachsagen lassen, das Ausmaß der Bedrohung durch einen neuen, zunächst unbekannten Virus unterschätzt zu haben.Die Verbreitung des Coronavirus treffe die Weltwirtschaft in einer Phase einer ohnehin nachlassenden Wachstumsdynamik. Einzelne Volkswirtschaften, wie beispielsweise Deutschland, befänden sich sogar am Rande einer Rezession. Die noch am Jahresanfang bestehenden Hoffnungen auf eine anstehende konjunkturelle Stabilisierung seien zumindest mit Blick auf das erste Quartal 2020 nicht mehr haltbar. Vielmehr seien die realwirtschaftlichen Auswirkungen der globalen Ausbreitung des Coronavirus offensichtlich.