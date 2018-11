Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wachstumsängste sowie Brexit- und Italien-Risiken lasten weiter auf den Märkten, so Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg.Auch nach dem EU-Sondergipfel bleibe der Brexit ein Risikofaktor, da das Verhandlungsergebnis noch im britischen Parlament verabschiedet werden müsse. Ebenso dürfte das eingeleitete EU-Defizitverfahren gegen Italien und dessen Haushaltsentwurf für 2019 noch für längere Zeit für Unruhe sorgen. Marktteilnehmer sollten ihren Blick jedoch zunächst auf das G-20-Treffen in Argentinien richten, an dessen Rand die USA und China über Handelsfragen sprechen würden. Fortschritte bei den Verhandlungen könnten eine weitere Eskalation des Handelsstreits mit einer Anhebung der US-Zölle zum Jahreswechsel verhindern.Diese Woche dürften das deutsche und US-amerikanische Verbrauchervertrauen, Daten zur amerikanischen Einkommens-, Preis- und Arbeitslosenentwicklung sowie europäische Verbraucherpreise im Fokus stehen. Die Aufmerksamkeit richte sich zudem auf das OPEC-Meeting am 6.12. und die Frage, ob und wie stark die Ölfördermenge reduziert werde, um das Überangebot und den Preisverfall einzudämmen. (27.11.2018/ac/a/m)