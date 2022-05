Wien (www.aktiencheck.de) - Die Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y) kündigte ein Kaufangebot für alle ausstehenden Aktien an der Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (SGRE) (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8) an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Der Preis betrage 18,05 Euro in bar pro Aktie. Damit würden Aktionäre von SGRE eine Prämie von 27,7% auf den letzten Schlusskurs der SGRE-Aktie von 14,13 Euro vom 17. Mai 2022 erhalten. Siemens Energy plane ein Delisting der SGRE-Aktie und die Integration.



Die Zeit von Marco Rose als Cheftrainer beim Bundesligisten Borussia Dortmund (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309) ende bereits nach einer Saison. Wie die börsennotierte Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA mitgeteilt habe, hätten der Verein und Rose ihre Zusammenarbeit beendet. Die Aktie habe um 4,3% zugelegt. (23.05.2022/ac/a/m)

