Doch die Momentaufnahme der Wirtschaft habe in Wirklichkeit nur wenig Einfluss auf die Bewertung von Anlagen. Ihre Kurse würden vor allem von den Zukunftsaussichten bestimmt. Anderenfalls müssten die Börsenindices am Tiefpunkt sein, denn in dieser Woche hätten die Frühindikatoren der Wirtschaftsaktivität - Einkaufsmanagerindex, ifo-Geschäftsklimaindex und Verbrauchervertrauen, um nur einige zu nennen - abermals historische Tiefststände erreicht und die bereits niedrigen Erwartungen weiter unterboten. Infolgedessen sei das Ausmaß der weltweiten Rezession von den wichtigsten supranationalen Organisationen erneut nach oben korrigiert worden. Die Weltwirtschaft befinde also sich im Auge des Sturms der Covid-19-Pandemie.



Warum also seien die Aktienindices scheinbar durch eine Schönwetterfront geschützt? Dies sei vor allem der Fall, weil sie von einer beispiellosen Welle geldpolitischer Stützungsmaßnahmen profitieren würden. Binnen weniger Wochen hätten die US-amerikanische Notenbank FED und die Europäische Zentralbank nicht Milliarden, sondern Billionen (1012!) Euro und US-Dollar an Hilfen zugesagt. So viel Unterstützung und so schnell - das habe es noch nie gegeben! Es gebe also für lange Zeit Liquidität im Überfluss. Angesichts einer nahezu nicht existenten Inflationsgefahr könnte die Liquidität noch deutlich verstärkt werden. Dies berge allerdings die Gefahr, dass sich an den Märkten Blasen bilden würden.



Hinzu komme, dass auch die Staaten schnell und in großem Umfang gehandelt und Maßnahmenpakte für die Beschäftigten umgesetzt hätten, um einerseits den Konsum zu stützen und andererseits die Liquidität der Unternehmen zu entlasten und Insolvenzketten zu vermeiden. Überdies hätten sich die Staaten verpflichtet, die Erholung mit neuen Ausgabenprogrammen zu beschleunigen, sobald sich ein klareres Bild der Lage abzeichne. Durch das niedrige Niveau der von den Zentralbanken erlassenen Zinssätze sei diese zusätzliche Verschuldung zudem wenig kostspielig. Auch in den Budgets der Staaten würden daher voraussichtlich auf Dauer umfangreiche Stützungsmaßnahmen enthalten sein und nach oben angepasst werden.



Die Ausbreitung der Pandemie werde durch den mehrwöchigen Lockdown allmählich gebremst. Dadurch sei es möglich, eine schrittweise Lockerung der Maßnahmen ins Auge zu fassen. Auf gesundheitlicher und gesellschaftlicher Ebene setze sich so Stück für Stück eine heiterere Wetterlage durch.



Die Finanzmärkte seien ein Ort, an dem Vorhersagen aufeinandertreffen würden, und in vielerlei Hinsicht würden sich die Wolken allmählich schon wieder auflösen: Die Märkte würden nach einem eisigen Winter einen strahlenden Sommer voraussagen. (Ausgabe vom 24.04.2020) (28.04.2020/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Nach ihrer Talsohle im März haben sich die Aktienmärkte deutlich erholt, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer, La Financière de l'Échiquier.Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe rund 28 Prozent, und sein europäisches Pendant, der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814), immerhin 22 Prozent zugelegt. Auch wenn die Wertentwicklung der beiden Indices seit Jahresbeginn noch negativ sei, sorge dieser merkliche Anstieg inmitten des jetzigen Orkans für Aufsehen.Der Konsum sei ausgebremst, die Investitionen seien eingefroren, die Arbeitslosigkeit explodiere, der Ölpreis falle teils ins Negative, der internationale Handel sei lahmgelegt, die Unternehmensgewinne seien deutlich im Sinkflug - an der Konjunkturfront würden wir einen Sturm toben sehen. Dennoch kündige sich am Börsenbarometer trotz Wind und Sturmflut an einigen Fronten eine Aufheiterung an. Dies möge zunächst widersprüchlich erscheinen.