Grund für diese Korrektur sei die Angst vor steigenden Zinsen. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe sei zeitweise auf 0,77% p.a., das Pendant in den USA auf knapp 3,00% p.a. gestiegen. Die nahezu risikolose Alternative zum Aktienmarkt werde damit zumindest in den USA immer attraktiver, womit ein Hauptargument für Aktien-Investments aus den letzten Jahren nicht mehr gelte. In Europa sehe die Situation noch anders aus. Bundesanleihen mit kurzen Laufzeiten würden noch immer deutlich im Minus rentieren (z.B. Einjährige mit -0,55% p.a.).



Generell sei der Renditeanstieg zwar ein positives Zeichen. Die Wirtschaft laufe rund und der US-Arbeitsmarktbericht habe Lohnsteigerungen von 2,9% ausgewiesen. Die langersehnte Inflation sei wieder ein Thema und die FED habe eine weitere Zinsanhebung im März signalisiert. Der Pfad der Normalisierung sei in den USA allerdings schon weit fortgeschritten und daher eine Gefahr für die hohe Aktienbewertung.



In Europa seien nicht nur die Renditeanstiege Grund für die Korrektur. Der weiterhin starke Euro belaste die exportorientierten Unternehmen und ihre Gewinnentwicklung. So seien einige Unternehmensberichte in den letzten Tagen trotz der guten globalen Konjunktur, eher enttäuschend ausgefallen, besonders die Zahlen der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000). Immerhin hätten die Verluste zuletzt wieder für leicht fallende Zinsen, einen festeren US-Dollar und vor allem einen deutlichen Anstieg der Volatilität, der Angstbarometer der Aktienmärkte, gesorgt. Das seien in der Vergangenheit oftmals die Vorzeichen einer beginnenden Stabilisierung gewesen. (06.02.2018/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die in der letzten Woche zaghaft begonnene Unruhe am Rentenmarkt sorgte für eine heftige Korrektur und einen "Sell-off" an den globalen Aktienmärkten, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe in der Vorwoche 4,16% und somit seine ganze Jahresperformance verloren. Am Montag hätten sich die Verluste weiter ausgeweitet. Besonders hart habe es gestern aber die sonst so robusten US-Indices getroffen. Der Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe 4,60% und der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) 3,80% verloren - an nur einem Tag! In der Folge würden auch die europäischen Aktienbörsen am Dienstag noch einmal deutlich nachgeben.