Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Kursausschläge am Aktienmarkt bleiben groß, wenngleich der zuletzt etablierte, negative Unterton dominant ist, berichten die Analysten der Helaba.



Insbesondere die verstärkt aufkommenden Meldungen über Corona-Neuinfektionen und die damit wieder größer werdende Gefahr neuerlicher Restriktionen - beispielsweise werde in Berlin über verschärfte Maßnahmen nachgedacht - würden das Sentiment belasten. An den US-Aktienmärkten sei es zwar zu einer Erholung gekommen, ob sich dies als nachhaltig erweise, dürfe aber bezweifelt werden. Über alle Branchen hinweg würden weitere Stellenstreichungen in Aussicht gestellt. Auch das Thema Insolvenzen sollte nicht aus den Augen verloren werden. So verspreche die im kommenden Monat beginnende Berichtssaison spannend zu werden.



Erneut sei festzustellen, dass sich das Gesamtbild des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kurz- und mittelfristig negativ darstelle. Hinzu komme, dass es gestern, bezogen auf den Gesamtmarkt, doppelt so viele Verlierer wie Gewinner gegeben habe. 15 neuen Hochs hätten 28 neue Tiefs gegenübergestanden. Unter charttechnischen Gesichtspunkten habe sich zuletzt die Marke von 12.513 Zählern als tragfähig erwiesen. Folglich würde ein Rutsch unter diese zu einer Beschleunigung der Abwärtsbewegung führen. Die nächsten relevanten Supports wären dann bei 12.457 (Ichimoku-Wolke), 12.428 (100-Tagelinie), 12.319 (200-Tage-EMA) und 12.191 (200-Tagelinie) zu finden. (25.09.2020/ac/a/m)



