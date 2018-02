Nach einem verhaltenen Auftakt habe die Wall Street ihre Erholung fortgesetzt und damit die Zinsängste verdrängt.



Dow Jones +1,23%, S&P 500 +1,21%, NASDAQ +1,58%



Aktien von Cisco (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841) seien an der Dow-Spitze (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) um 4,73% gestiegen. Der Netzwerkspezialist habe erstmals seit zwei Jahren wieder steigende Umsätze erzielt. Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985) (+3,36%) und Teva (ISIN: US8816242098, WKN: 883035) (+7,66%) hätten von einem Beteiligungsaufbau durch Warren Buffets Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2) profitiert.



Die japanische Börse sei den guten US-Vorgaben gefolgt. Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe mit 21.720,25 Punkten (+1,19%) geschlossen.



Trotz erhöhter Rückstellungen für den A400M in Höhe von 1,299 Mrd. EUR und der anhaltenden Probleme mit den PW-Triebwerken beim A320 neo habe Airbus das Konzernergebnis im abgelaufenen Jahr auf 2,873 (0,995) Mrd. EUR steigern können. Der Umsatz habe bei 66,8 (66,6) Mrd. EUR stagniert, während sich der Auftragseingang auf 158 (134) Mrd. EUR verbessert habe. Für 2018 erwarte Airbus eine Steigerung um 20% beim bereinigten EBIT, vorausgesetzt, es würden wie geplant 800 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert.



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC) sei im vergangenen Jahr nur verhalten und unter den eigenen Erwartungen gewachsen. Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern habe die Erlöse organisch um 2,4% verbessert, tatsächlich sei der Umsatz u.a. wegen Nettoveräußerungen nur um 0,4% auf 89,8 Mrd. CHF gestiegen. Der Reingewinn sei wegen einer Abschreibung bei Nestlé Skin Health um 15,8% auf 7,2 Mrd. CHF gefallen. Für 2018 erwarte Nestlé ein organisches Wachstum zwischen 2 und 4%. (16.02.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Kurse tendenziell freundlich entwickelt, so die Analysten der Nord LB.Lediglich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei nahezu unverändert aus dem Handel gegangen. Die Anleger scheinen die jüngsten Inflationsdaten aus den USA gut weggesteckt zu haben, so die Analysten der Nord LB.DAX +0,06%, MDAX +1,65%, TecDAX +0,52%