Wien (www.aktiencheck.de) - Der Getränkehersteller PepsiCo (ISIN: US7134481081, WKN: 851995) hat gestern seine Ergebnisse präsentiert, die im Großen und Ganzen die Markterwartungen übertreffen konnten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Auch der Ausblick sei leicht angehoben worden. Dennoch habe die Aktie im regulären Handel rund ein halbes Prozent verloren. Unter Druck bleibe die Aktie von Snap (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS) (-9%). Der Titel des Social Media-Unternehmens sei erstmals unter den Ausgabekurs gefallen, nachdem ein negativer Analystenkommentar vonseiten der führenden Emissionsbank für Abgabedruck gesorgt habe. Ähnlich sei es dem Modekonzern Michael Kors (ISIN VGG607541015/ WKN A1JQXP) ergangen. Die Aktie habe rund 7% tiefer geschlossen, nachdem es zu einem negativen Analystenvotum gekommen sei.



In puncto Unternehmensergebnisse werde es wohl erst gegen Ende der Woche so richtig spannend werden, wenn u.a. die Großbank J.P. Morgan (ISIN US46625H1005/ WKN 850628) ihre Zahlen für das zweite Quartal präsentieren werde. Heute sei diesbezüglich mit keinen großartigen Nachrichten zu rechnen. (12.07.2017/ac/a/m)







