Diese spätzyklische Dynamik werde noch deutlicher, wenn man die Entwicklung der Anlageklassen mit dem Zyklus vergleiche. Die starke Performance von Rohstoffen, die Abflachung der Kurve und die schwache Performance von Anleihen seien typische Anzeichen für ein spätzyklisches Verhalten.



Trotz der Entwicklung der Rezessionsindikatoren würden die Experten eine Rezession in den nächsten zwölf Monaten weiterhin für unwahrscheinlich halten. Die Verbraucher hätten Ersparnisse zurückgelegt, die Wirtschaftswachstumsraten würden über dem Trend liegen, und die längerfristigen Inflationserwartungen würden sich in Grenzen halten. Das heiße, dass die Zentralbanken bei Zinserhöhungen mit Augenmaß vorgehen würden - andererseits könnten natürlich Fehler oder Panik-Reaktionen in der Federal Reserve nicht ausgeschlossen werden.



Die Risiken für Korrekturen an den Aktienmärkten würden zunehmen. Nach Ansicht der Experten müsste das Rezessionsrisiko aber noch weiter steigen, um eine Korrektur in der Nähe der 20-Prozent-Schwelle zu bestätigen. Mit Ausnahme des kurzen, aber heftigen Börsencrashs von 1987 sei der S&P 500 in den letzten 50 Jahren außerhalb eines rezessiven Umfelds nie um mehr als 20 Prozent gefallen - auch wenn er mehrmals in die Nähe gekommen sei.



Die aktuelle Korrektur gehe nach Ansicht der Experten hauptsächlich auf das Konto von Zinserhöhungen. Trotzdem seien sie der Meinung, dass Aktien höhere Anleiherenditen in der Regel gut wegstecken würden - letztendlich. Vorübergehende Störungen seien aber bei schnellem Anstieg aufgrund von Inflation oder restriktiver Geldpolitik möglich. Genau das, und dazu die Einpreisung der geopolitischen Risiken, habe man in den letzten Wochen beobachten können.



Die Maßnahmen der Zentralbanken sollten jetzt an den Märkten angekommen sein, zumal ein Rückgang der Lieferengpässe die Überhitzung in den kommenden Monaten vorübergehend überdecken könnte.



Die Experten würden bei ihrer mittelfristigen +1-Position (auf einer Skala von -3 bis +3) in ihren Multi-Asset-Portfolios bleiben, aber die Entscheidung werde taktischer als im letzten Jahr. So würden sie länger warten, bevor sie in einer Marktdelle nachkaufen würden: 2021 wären die Experten an einer geringfügigen Erhöhung ihres Engagements bei einem Aktienrückgang von fünf Prozent interessiert gewesen. Aber jetzt würden sie auf niedrigere Niveaus warten, bevor sie eine Erhöhung des Risikos in ihren Portfolios in Betracht ziehen würden. Andererseits würden die Experten auch eher dazu tendieren, bei starken Aktienmärkten zu verkaufen.



Die Credit-Spreads hätten sich während des Ausverkaufs weitgehend an die Aktienmärkte angelehnt. Sie seien zwar nicht mehr ganz so teuer wie zuvor, aber immer noch teuer genug. Die Experten von LGIM warten auf eine weitere Ausweitung, bevor sie ihre mittelfristige Untergewichtung von Anleihen aufgeben. (18.02.2022/ac/a/m)







