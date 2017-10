Die Berichtssaison der Unternehmen zu ihrem Geschäftserfolg im 3. Kalenderquartal nehme langsam Fahrt auf. An der Wall Street habe inzwischen rund ein Fünftel der im S&P 500 gelisteten Firmen ihre Bilanz vorgelegt. Wie gewohnt hätten die Firmen bei den Beat-Ratios überzeugen können. Vier von fünf Unternehmen hätten die Konsensprognose der Analysten für den Gewinn je Aktie übertroffen. Bei den Erlösen hätten dies 73% geschafft.



Auch bei den harten Fakten hätten die Firmen geglänzt. Jeweils rund 80% hätten Gewinn je Aktie bzw. Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal gesteigert. Auf aggregierter Basis für den US-Leitindex inklusive der Umsatz- und Gewinnprognosen für die Unternehmen, die ihre Bilanzen noch vorlegen würden, stünden aktuell Anstiege bei Gewinn je Aktie und Umsatz von 3,6% bzw. 4,7% zu Buche. Diese Zuwachsraten würden zwar die im 1. und 2. Kalenderquartal erreichten Werte unterschreiten. Allerdings seien die Vergleichsniveaus für diese beiden Quartale aus 2016 schwächer als die Daten zum 3. Quartal gewesen. Daher haben die Analysten von Postbank Research einen Rückgang der Zuwachsraten im Quartalsvergleich erwartet und sind nicht negativ überrascht.



Für den DAX lohne noch keine Analyse der Güte der Quartalszahlen der Indexmitglieder. Bis zum Abend des 24. Oktober hätten erst drei von insgesamt dreißig Unternehmen ihre Zahlen vorgelegt. Aus dem gesamteuropäischen STOXX 600 bzw. dem Blue Chip-Index der Eurozone, EURO STOXX 50, habe jeweils rund ein Fünftel der Firmen die Bilanz präsentiert. Bei den Beat-Ratios würden sie wie gewohnt die Quoten ihrer US-Pendants unterschreiten. Dagegen würden die harten Fakten aktuell auf aggregierter Basis für beide Indices auf eine dynamischere Gewinnentwicklung in der Alten als in der Neuen Welt hindeuten.



Am Kabutocho sei die Berichtssaison noch nicht so weit fortgeschritten. Lediglich 10 Prozent der Topix-Mitglieder hätten bisher den Investoren Einblick in die Bücher gewährt. Anders als beim DAX lohne beim Topix aber schon ein Blick auf die Quartalszahlen. Denn hinter diesen 10 Prozent würden sich nicht wie beim deutschen Leitindex drei Unternehmen verbergen. Beim Topix seien es schon knapp 200. Auf dieser Basis sei auch schon in diesem frühen Stadium der Berichtssaison erkennbar, dass die japanischen Unternehmen auch für das 3. Kalenderquartal mit veritablen Gewinn- und Umsatzsteigerungen im Vergleich zum Vorjahresquartal aufwarten sollten. Denn mehr als 70 Prozent der Firmen hätten den Gewinn je Aktie im Vergleich zum Vorjahr gesteigert und immer noch mehr als 60 Prozent hätten höhere Erlöse erwirtschaftet.



Nach Einschätzung der Analysten von Postbank Research ist der Start in die Berichtssaison sowohl in Europa als auch in den USA und Japan gelungen. Obwohl die Unternehmen mehrheitlich mit soliden Bilanzen überzeugen könnten, dürften die vier von den Analysten analysierten Leitindices bis zum Jahreswechsel lediglich in engen Bahnen seitwärts tendieren. Nach Einschätzung der Analysten seien die guten Unternehmensergebnisse schon weitgehend in den aktuellen Indexniveaus eskomptiert. Das gute konjunkturelle Umfeld sollte vielen Firmen aber auch im kommenden Jahr zu Gewinn- und Umsatzsteigerungen verhelfen und an den Börsen mit anziehenden Notierungen honoriert werden. Zwar dürfte die Performance auf Sicht von zwölf Monaten positiv sein. Sie sollte aber hinter den im bisherigen Jahresverlauf schon angesammelten Kurszuwächsen zurückbleiben.



Aufgrund der attraktiveren Bewertung gemessen am Kurs/Gewinn-Verhältnis erwarten die Analysten von Postbank Research auf Jahressicht eine moderate Outperformance von DAX und EURO STOXX 50 im Vergleich zu S&P 500 und Topix.







Im Vergleich zu ihren Schlussständen Ende 2016 weisen alle vier von uns analysierten Indices aktuell deutliche Kurszuwächse auf, so Heinz-Gerd Sonnenschein von Postbank Research.Mit einem kräftigen Sprint nach dem EZB-Beschluss zur Verlängerung des Anleiheankaufprogramms habe der DAX zum S&P 500 aufgeschlossen. Der Topix habe den US-Leitindex sogar von der Spitze verdrängt. Alle drei Indices würden Kurszuwächse von jeweils rund 15 Prozent für den genannten Zeitraum aufweisen. Etwas abgeschlagen, aber dennoch ebenfalls deutlich im Plus, folge der EURO STOXX 50 mit einem Zuwachs von gut 10 Prozent.Die diversen geopolitischen Krisenherde würden weiterhin keine nennenswerten negativen Effekte auf die Performance der Aktienmärkte entwickeln. Dies zeige auch die Entwicklung der "Angstbarometer" genannten Volatilitätsindices von DAX, EURO STOXX 50 sowie S&P 500 im bisherigen Jahresverlauf. Nur im Zeitraum der ersten nordkoreanischen Raketentests seien die "Angstbarometer" angesprungen. Allerdings sei dieses Intermezzo zum einen nur von kurzer Dauer und zum anderen auch von der Ausprägung her deutlich kleiner als im Juni 2016 gewesen, als die Volatilitätsindices von DAX und EURO STOXX 50 im Zuge der Brexit-Abstimmung in Großbritannien auf Niveaus von 35 und mehr Punkten hochgeschnellt seien.