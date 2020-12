Nicht nur die Impfstofffindung, sondern auch der Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen habe im November im Fokus gestanden. Nach Auszählung aller Stimmen werde Joe Biden neuer US-Präsident und folge Donald Trump in diesem Amt nach. Dem demokratischen Präsidenten stehe ein von den Republikanern dominierter Senat gegenüber. In dieser Konstellation wären die von den Demokraten noch im Wahlkampf befürworteten Steuererhöhungen und die in Aussicht gestellten schärferen Regulierungsvorhaben für die Technologie- und Pharmaindustrie kaum mehrheitsfähig. Die republikanische Mehrheit im Senat stehe jedoch unter dem Vorbehalt, dass bei zwei noch ausstehenden Stichwahlen im Januar zumindest ein Senatssitz an die Republikaner gehe. In den kommenden Wochen sollte der Machtübergang in den USA noch den Nachrichtenfluss an den Börsen bestimmen.



Auch wenn sich das Marktumfeld für Unternehmen mit dem neuen US-Präsidenten Biden nicht wesentlich ändere, wirke Biden schon heute auf die Stimmung: Die Politik in den USA sollte wohl verlässlicher werden. Dies seien auch tendenziell gute Nachrichten für die Aktienmärkte.



Gleichwohl gebe es immer noch Risiken, die von den Marktakteuren nicht ausgeblendet werden dürften. So seien die Corona-Neuinfektionen in den USA und in der Eurozone auf nahezu 180.000 Fälle am Tag gestiegen. In Europa hätten deshalb Deutschland und viele andere Länder erneut schärfere Kontaktbeschränkungen erlassen. Zu erwarten sei, dass der neuerliche Teil-Lockdown der wirtschaftlichen Dynamik in Deutschland wieder einen Dämpfer versetzen werde.



Zwar stünden vor allem Dienstleistungsunternehmen, etwa Reiseunternehmen und die Hotellerie, aber auch Selbstständige, unter dem Einfluss der Maßnahmen in Deutschland, große Teile des öffentlichen Lebens seien aber von den Beschränkungen ausgenommen. Denn die Geschäfte würden geöffnet bleiben und im Unterschied zum Frühjahr 2020 seien die Unternehmen aus dem Verarbeitenden Gewerbe bislang kaum von einer Unterbrechung ihrer Lieferketten und einem Stillstand in der Produktion betroffen. Die Experten der ALTE LEIPZIGER Trust würden deshalb keine abermalige tiefe Rezession aufgrund der jüngsten Einschränkungen erwarten. Das reale Bruttoinlandsprodukt sollte im Schlussquartal des Jahres nur mehr leicht rückläufig sein, sodass auf das Gesamtjahr betrachtet zwar ein negatives Wachstum von -5,3% zu Buche stehen sollte.



Da der Covid-19-Impfstoff schon bald zur Verfügung stehen sollte, dürfte dies das Vertrauen der Unternehmen und der Privathaushalte stützen, sodass das wirtschaftliche Niveau in Deutschland vor dem Ausbruch der Pandemie im Laufe des kommenden Jahres tatsächlich wieder erreicht werden könnte. Eine ähnlichen Aufholprozess dürfte auch die US-Volkswirtschaft erleben. Dass weitere wirtschaftliche Eindämmungsmaßnahmen in den USA noch auf sich warten lassen sollten, liege unter anderem daran, dass die Übergabe der Amtsgeschäfte der Trump-Administration auf diejenige von Joe Biden von Donald Trump bewusst verzögert werde. Dessen Verzögerungstaktik, eine Reihe von Klagen in einigen Bundesstaaten wegen etwaiger Unregelmäßigkeiten bei der Stimmauswahl auf den Weg zu bringen, um damit die gesamte Wahl anzufechten, sollte jedoch nach dem aktuellen Stand der Dinge wirkungslos verpuffen.



So sollte die laufende Jahresendrally zwar hin und wieder unterbrochen werden können, aber nicht zum Erliegen gebracht werden. Denn dies liege daran, dass die Aussichten auf solidere politische Verhältnisse in der Nach-Trump-Ära sowie der abnehmende Einfluss der Pandemie auf Wirtschaft und Gesellschaft die noch vorhandenen Unsicherheiten, z.B. den Brexit, in Zaum halten würden.



Vieles spreche also dafür, dass das Jahr - ein Ausbleiben eines weiteren "schwarzen Schwans", also eines unerwarteten, aber wirkungsmächtigen Ereignisses, unterstellt - deutlich positivere Rahmenbedingungen als 2020 bereithalte. Eingebettet werde die Hoffnung auf eine starke Konjunkturbelebung, neben der Aussicht auf mehr Verlässlichkeit in die Politik, in ein sehr freundliches Liquiditäts- und Notenbankenumfeld. Der Deutsche Aktienindex sollte bei diesem Szenario durchaus das Potenzial besitzen, die 14.000-Punkte-Marke erstmals in seiner Historie zu überschreiten. Bei dieser Gelegenheit: Das Regelwerk für den DAX sei überarbeitet worden. Die Änderungen würden auf einer Befragung von über 600 Marktteilnehmern basieren und würden schrittweise eingeführt. Die wesentlichste Neuerung sei, dass der DAX ab September 2021 von 30 auf 40 Werte erweitert werde. Damit werde der Index die größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland noch umfassender abbilden. Im Gegenzug werde der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) von 60 auf 50 Werte verkleinert. (Ausgabe Dezember 2020) (02.12.2020/ac/a/m)







Oberursel (www.aktiencheck.de) - Zwar ist 2020 noch nicht ganz vorbei, schon jetzt kann aber zweifelsfrei konstatiert werden, dass dieses Jahr mit dem Auftreten der Corona-Pandemie wahrlich ein Jahr für die Geschichtsbücher war, so die Experten der ALTE LEIPZIGER Trust in ihrem aktuellen "INVEST-REPORT".Dabei hätten die Anleger als wichtigste Lektion mitnehmen können, im Fondsportfolio zu streuen und nicht in Phasen höchster Volatilität an den Aktienmärkten in Panik zu verkaufen.So schnell die Aktienindices auch eingebrochen seien, hätten diese dann den starken Einbruch durch die von den Staaten und den Notenbanken gesetzten Impulse nach dem Crash im Frühjahr aufgeholt und es sei im weiteren Jahresverlauf wieder zügig bergauf gegangen. Zum Höhepunkt der Corona-Pandemie sei zum Beispiel der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) im März 2020 auf 8.442 Zähler gestürzt, um sich dann im weiteren Jahresverlauf Schritt für Schritt kräftig zu erholen.Den November habe Deutschlands Leitindex dann - nur noch wenige hundert Punkte von seinem historischen Hoch aus dein Januar 2020 entfernt - bei 13.291 Punkten beendet. Auch die schnelle ökonomische Erholung der asiatischen Regionen habe zu dieser positiven Entwicklung beigetragen.Die Aktienmärkte rund um den Globus hätten diese Nachricht unmittelbar danach mit stark steigenden Kursen quittiert. Denn mit der Verkündung des Durchbruchs in der Impfstofffindung sei das Szenario einer nachhaltigen wirtschaftlichen Erholung und damit auch einer Erholung der Unternehmensgewinne in 2021 sehr viel wahrscheinlicher geworden. Zwar gebe es noch Risiken hinsichtlich Produktion, Verteilung und Verträglichkeit, doch werde dies dadurch ausgeglichen, dass in nächster Zeit vermutlich noch weitere Impfstoffe auf den Markt kommen würden, da auch andere Biotech-Unternehmen vielversprechende Fortschritte in der Forschung erzielt hätten. Eine großflächige medizinische Versorgung mit Impfstoffen im Laufe des kommenden Jahres scheine möglich zu sein.