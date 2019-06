Die wiederaufkeimenden Zinssenkungshoffnungen hätten die Anleger an der Wall Street zugreifen lassen.



Dow Jones +0,94%, S&P 500 +0,95%, NASDAQ Comp. +0,80%



Mit United Technologies (ISIN: US9130171096, WKN: 852759) (+2,58%) und Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598) (+2,31%) hätten konjunktursensitive Titel an der Dow-Spitze gelegen. Oracle (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460) seien nach starken Quartalszahlen gefragt gewesen (+8,18%).



Die japanische Börse gebe am Freitag nach: Der Nikkei 225 verliere 1,00% auf 21.248 Punkte.



Neue Turbulenzen bei der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212)? Die Flugbegleitergewerkschaft UFO habe für Juli Streiks beim Kabinenpersonal angekündigt. Die Lufthansa weise jedoch Streiks zurück. "Einen Streik kann es nicht geben, da es derzeit weder offene Tarifverträge noch konkrete Forderungen gibt", habe der Konzern erklärt.



Eine Notierung am deutschen Aktienmarkt weniger? Laut einem Zeitungsbericht plane Rocket Internet (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK) gut viereinhalb Jahre nach dem Börsengang ein Delisting. Rocket-Chef Samwer gehe davon aus, dass er fern der Börse wieder freier als Investor tätig sein könne. Als wahrscheinlichste Option gelte ein Aktienrückkauf, an dessen Ende Samwer mindestens 75% der Anteile halten sollte. Eine Entscheidung gebe es aber noch nicht. (21.06.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Hoffnung auf noch niedrigere Zinsen in den USA und Europa hat den deutschen Aktienmarkt auch am Donnerstag beflügelt, so die Analysten der Nord LB.Wegen eines Feiertages in mehreren Bundesländern seien die Umsätze aber entsprechend dünn gewesen.DAX +0,38%, MDAX +0,42%, TecDAX +0,74%