Inzwischen sei die Stimmung unter US-Anlegern so optimistisch wie zuletzt zum Jahreswechsel 2010/11. Damals habe der S&P 500 im Frühjahr 2011 ein Zwischenhoch ausgebildet und bis in den Herbst hinein knapp 20% korrigiert. Ein ähnlicher Verlauf könnte sich auch in diesem Jahr einstellen, denn wie damals habe der Anteil positiver Konjunkturüberraschungen zuletzt zyklische Spitzenwerte erreicht. Die Wahrscheinlichkeit, künftig eher negativ überrascht zu werden, sei somit deutlich höher als die Chance auf in der Breite unerwartet starke Konjunkturdaten.



Sogar deutlich kritischer als 2010/11 sei inzwischen die Bewertungssituation zu beurteilen. Obwohl die Konsens-Gewinnschätzungen angesichts der Entlastung der Unternehmen durch die Steuerreform zuletzt deutlich nach oben korrigiert worden seien, liege das KGV des S&P 500 mit derzeit gut 18 noch deutlich über dem historischen Durchschnitt von 15. Auch auf Basis anderer wichtiger Kennziffern wie etwa dem so genannten Shiller-KGV seien US-Aktien nur in der Schlussphase des New Economy Booms in den Jahren 1998 bis 2000 noch höher bewertet gewesen als derzeit. Eine Fortsetzung der Bewertungsexpansion wäre für eine Phase steigender Leitzinsen ausgesprochen untypisch. Da die FED zudem ihre Bilanzsumme nun allmählich wieder reduzieren werde, drohe der Rally am US-Aktienmarkt im Jahresverlauf der Treibstoff auszugehen.



Hierzulande hätten die Marktteilnehmer zuletzt ihre zu entspannte Haltung mit Blick auf den geldpolitischen Kurs der EZB zu korrigieren begonnen. Mit dem jüngsten sprunghaften Anstieg der Renditen 10j.-Bundesanleihen habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) trotz positiver Vorgaben von den US-Märkten sichtbar an Kraft verloren und den Angriff auf die alten Höchststände erst einmal abgebrochen. Ob derzeit bereits der Kursgipfel ausgebildet werde, sei in einem in erster Linie von Stimmung getriebenem Aktienmarktumfeld nicht zu beantworten. Angesichts einer unter realistischen fundamentalen Annahmen abgeleiteten Kursspanne für den DAX von 10.500 bis 13.500 Punkten sei das Chance/Risiko-Verhältnis derzeit ausgesprochen ungünstig. Anstatt auf den fahrenden Zug aufzuspringen biete es sich daher an, bei steigenden Notierungen antizyklisch Positionen abzubauen. (12.01.2018/ac/a/m)





Die ersten fünf Handelstage an der Wall Street hätten mit einem Plus geendet. Da dem Jahresauftakt eine gewisse Indikatorfunktion für das Gesamtjahr zugeschrieben werde, sei dies Wasser auf die Mühlen derer, die den Aufwärtstrend fortschreiben würden. Verlassen sollte man sich darauf aber nicht.