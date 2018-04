Auf Sicht der vergangenen zwei Wochen hätten die wichtigsten Märkte in den Industrienationen zulegen können. In den aufstrebenden Volkswirtschaften falle das Bild gemischt aus. Die Region Asien habe handelsstreitbedingt leicht im Minus gelegen, Lateinamerika habe hingegen ebenfalls Zuwächse verzeichnen können. Mit Blick auf die einzelnen Sektoren hätten zyklische Werte wie Banken und Autos vergleichsweise schlecht abgeschnitten. Rückenwind habe hingegen die Energiebranche von einem steigenden Ölpreis bekommen.



IT-Werte bleiben im Fokus



Nach Facebook sei nun Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ins Visier von Donald Trump geraten. Der US-Präsident habe sich schon im Wahlkampf kritisch über den Gründer Jeff Bezos geäußert, der auch Inhaber der Tageszeitung Washington Post sei. Das Blatt sei eines von jenen Medien, die sich regierungskritisch äußern würden. Negative Kommentare hätten die Aktie mehr als zehn Prozent fallen lassen. Nun winke Amazon.com aber offenbar ein Großauftrag aus dem Weißen Haus. Für Cloud-Dienste solle das Pentagon bis zu 10 Milliarden US-Dollar bereit sein zu zahlen. Die Aktien hätten sich daher zuletzt wieder erholt. Sollte die Attacke also auch wieder der Verhandlungsmasse für einen guten "Deal" gedient haben? Solche Ereignisse im IT-Sektor würden mitunter für große Schwankungen am Gesamtmarkt sorgen. Der Anteil des Sektors an der Marktkapitalisierung des S&P 500 Index (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei in den letzten Jahren auf rund 25 Prozent gestiegen.



Nächste Berichtssaison steht bevor



In den kommenden Tagen beginne in den USA die Berichtssaison zum ersten Quartal. Einige Unternehmen mit gebrochenem Quartal hätten bereits ihr Zahlenwerk vorgelegt. Dabei sei eine klare Tendenz auszumachen: Die gute wirtschaftliche Entwicklung und der psychologische Effekt der Steuerreform hätten beflügelt und für hohe Gewinne gesorgt. Der Handelskonflikt laste aber auf der Stimmung, weshalb der Ausblick vielfach zurückhaltend ausgefallen sei. (Marktticker vom 06.04.2019) (09.04.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die vergangenen beiden Handelswochen um die Osterfeiertage standen ganz im Zeichen des Handelsstreits zwischen China und den USA, so die Experten von Union Investment.Nachdem die Amerikaner Strafzölle auf Aluminium- und Stahlimporte angekündigt hätten, hätten sich die Chinesen zu Gegenmaßnahmen gezwungen gesehen. Die Führung in Peking habe dazu Maßnahmen auf Augenhöhe gewählt, was Marktteilnehmer durchaus wohlwollend aufgenommen hätten, weil es den Konflikt zumindest nicht noch zusätzlich verschärft habe. Bislang sei der Umfang der Maßnahmen sehr überschaubar und mache jeweils nur rund 0,1 Prozent der Wirtschaftsleistung aus. Viele Anleger hätten sich aber dennoch gesorgt, dass daraus ein möglicher Handelskrieg entstehen könnte. Zunächst einmal seien die wichtigsten Leitindizes auf Talfahrt gegangen. Zum Monats- und Quartalsende vor Ostern habe sich die Lage etwas entspannt. Offenbar hätten einige Investoren Interesse daran gehabt, dass wichtige Börsenbarometer zwecks Bilanzkosmetik etwas höher schließen würden.Vergangenen Mittwoch seien dann etwas versöhnliche Töne aus Washington zu vernehmen gewesen. Prompt sei eine deutliche Entspannungswelle gefolgt. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe am Donnerstag 2,9 Prozent zugelegt und den höchsten Tagesgewinn seit einem Jahr verzeichnet. Die Freude darüber habe jedoch nur kurz gewährt, da Donald Trump die Gegenmaßnahmen der Chinesen für unverhältnismäßig gehalten und seinen Handelsbeauftragten angewiesen hab, weitere Zölle im Volumen von 100 Milliarden US-Dollar zu erwägen. China spreche von Gegenwehr "um jeden Preis", weshalb das Thema die Märkte wohl noch länger beschäftigen dürfte. Wichtige Verhandlungen dazu stünden im Juni an.