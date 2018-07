Auf Sektorenebene führe wenig überraschend der Energiebereich das Feld bei den erwarteten Wachstumsraten und den positiven Revisionen an. In den globalen Sektoren sei jedoch insgesamt ein Wachstum in diesem Jahr zu verzeichnen. Nur in einigen defensiven Bereichen (Basiskonsum, Telekommunikation und Versorger) sowie in der Finanzindustrie seien die Schätzungen im zweiten Quartal nach unten korrigiert worden. Zu beachten sei, dass auch in den Schwellenländern Gewinnrevisionen nach unten zu beobachten gewesen seien, vor allem in Staaten, deren Währung deutlich abgewertet habe und die durch eine straffere Geldpolitik versucht hätten, diesen Trend umzukehren.



Wir müssen uns der aktuellen optimistischen Annahmen bewusst sein, vor allem während der Berichtssaison im Sommer, so die Experten von Edmond de Rothschild Asset Management. Vorsichtige Ankündigungen von Unternehmen und sogar Gewinnwarnungen hätten im Juni bereits zugenommen - inmitten wachsender Bedrohungen eines möglichen Handelskriegs. Die meisten Aktienmärkte hätten in der ersten Jahreshälfte durchmischte Erträge geliefert, während die Unternehmensgewinne weiter gestiegen seien. Das habe zu sinkenden Bewertungskennziffern geführt und damit eine Sorge aus dem Januar abgemildert. Unsere Analyse der Positionierung von Investoren deutet zudem daraufhin, dass der Optimismus und die Selbstgefälligkeit bezüglich der Aktienmärkte deutlich gesunken sind, so die Experten von Edmond de Rothschild Asset Management. Der Momentum-Ansatz, also die Übergewichtung der am besten laufenden Aktien, habe - wie schon 2017 - exzellente Stockpicking-Ergebnisse geliefert, aber 2018 als Anleitung, in die richtigen Märkte zu investieren, komplett versagt.



Als Konsequenz nehme die geografische Differenzierung der Experten ab. Sie würden vorsichtig bei Schwellenländeraktien aufgrund extern anfälliger Märkte wie die Türkei, Argentinien, Brasilien und Südafrika bleiben, wo die monetären und finanziellen Bedingungen sehr schlecht geworden seien. Ebenso sehen die Experten von Edmond de Rothschild Asset Management die Spannungen zwischen den USA und China kritisch, die ausschlaggebend für den zunehmend wachsenden Protektionismus zu sein scheinen. Sie hätten aber ihre Präferenz europäischer Aktien gegenüber US-Titeln zurückgefahren. Die Fragilität der Regierungen in Großbritannien, Deutschland, Spanien und Italien sowie die politische Instrumentierung der Flüchtlingskrise hätten die Schwächen des Aufbaus der Europäischen Union hervorgehoben. Gleichzeitig seien die zaghaften Fortschrittsbemühungen ausgebremst und die Gespräche zum Post-Brexit-Abkommen verkompliziert worden. Auch wenn die EZB ihren Ausstieg aus dem Quantitative Easing (QE) erfolgreich habe kommunizieren können, so werde ihre Entscheidung, den negativen Einlagenzins für fünf weitere Quartale beizubehalten, die Gewinnaussichten für den Bankensektor belasten.



In den USA würden die Experten den Technologiesektor (entsprechend der Definition nach der veränderten Sektorenklassifizierung im September) bevorzugen, da er von einer starken Erholung der Investitionen profitieren werde. Ihnen würden ebenfalls der Finanz- und der Energiesektor aufgrund ihres Gewinnwachstums und der angemessenen Bewertungen gefallen.



Wie die Experten erwartet hätten, seien die Renditen langfristiger Anleihen Anfang 2018 gestiegen. Bei deutschen Staatsanleihen habe dieser Anstieg jedoch nur kurz angehalten und die Rendite habe sich schnell wieder auf das niedrige Niveau von Herbst 2017 zubewegt. Der Aufwärtstrend bei US-Anleihen zeige sich zum Ende des ersten Halbjahrs mit zunehmender Risikoaversion ebenfalls leicht rückläufig. Die derzeit historisch hohe Differenz zwischen der Anleiherendite deutscher und US-amerikanischer Staatsanleihen beruhe auf dem beträchtlichen Abstand im geldpolitischen Zyklus der EZB und der FED. Allerdings werde diese Differenz ohnehin komplett eliminiert durch die Kosten der Währungsabsicherung.



Die Situation für europäische Besitzer von Unternehmensanleihen sei weniger vorteilhaft gewesen. Nervöse Investoren hätten im Vorfeld des Auslaufens des Kaufprogramms der EZB, das auch Unternehmensanleihen umfasse, verkauft. Entsprechend hätten die sich Ende 2017 noch sehr engen Risikoaufschläge ausgeweitet, obwohl die Fundamentaldaten weiterhin solide seien. Die Risikoaufschläge für Hartwährungsanleihen aus den Schwellenländern hätten sich hingegen mit dem Erstarken des US-Dollars weiter verengt.



Die Experten von Edmond de Rothschild Asset Management halten an ihrer Meinung fest, dass das Zinsrisiko in den Kernländern der Eurozone nur sehr dürftig belohnt wird und Investoren sich fernhalten sollten. Auch wenn die EZB entschieden habe, sich nur sehr langsam einer geldpolitischen Normalisierung anzunähern, habe der Prozess begonnen und werde im zweiten Halbjahr 2018 noch an Dynamik gewinnen. Die realen Zinssätze und die Laufzeitprämie würden nach Ansicht der Experten nicht eine Notenbank widerspiegeln, die zunehmend bereit scheine, den Entwicklungen mit ihrer Politik hinterherzuhinken. Die Kreditmärkte scheinen derzeit weniger teuer, so die Experten von Edmond de Rothschild Asset Management. Die Experten seien daher hier etwas optimistischer für die zweite Jahreshälfte und würden sich auf Segmente konzentrieren, die im ersten Halbjahr trotz guter Fundamentaldaten am stärksten nachgegeben hätten.



Aufgrund des niedrigen Niveaus der Carry-Rendite, zumindest für europäische Investoren, bevorzugen die Experten von Edmond de Rothschild Asset Management weiterhin Aktien gegenüber Anleihen und bleiben ihrem taktischen und antizyklischen Allokationsmanagement treu. (Ausgabe vom 12.07.2018) (16.07.2018/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Die erste Jahreshälfte illustriert bestens das Dilemma, in dem sich die Investoren nach einem auf breiter Front außergewöhnlich gutem Jahr 2017 befinden, so die Experten von Edmond de Rothschild Asset Management.Obwohl sich die Wirtschaftsindikatoren robust zeigen würden, die Inflation unter Kontrolle sei und die Notenbanken weitgehend eine lockere Geldpolitik betreiben würden, liege die Performance der meisten Aktien- und Anleihemärkte seit Jahresanfang im Minus. Starke positive Erträge seien selten gewesen und die Volatilität habe wieder zugenommen.Nach dem Aufatmen infolge des Wahlsieges von Emmanuel Macron im Frühjahr 2017 seien die politischen Risiken mit voller Wucht zurückgekehrt und würden alte Unsicherheiten wieder aufleben lassen oder für neue sorgen. Diese Situation dürfte aufgrund anstehender Wahlen in den kommenden Monaten anhalten. Investoren sollten daher wachsam sein. Nichtsdestotrotz: Das amerikanische Wirtschaftswachstum habe sich wieder beschleunigt, Chinas Wirtschaft sei nach wie vor robust und die Geldpolitik für das zweite Halbjahr 2018 sei sehr gut absehbar. All dies spreche für einen weiterhin optimistischen Ausblick.Die globale wirtschaftliche Erholung habe sich in der ersten Jahreshälfte 2018 fortgesetzt, allerdings mit einem leicht reduzierten und weniger synchronen Tempo. Dank der Ende 2017 in Kraft getretenen Steuerreform habe sich die US-Wirtschaft weiter im Alleingang beschleunigt, während die Dynamik in Japan und den meisten europäischen Staaten nachgelassen habe. Bei den Schwellenländern habe China seinen kontrollierten moderaten Abkühlungskurs fortgesetzt. Einige anfälligere Länder wie Brasilien, die Türkei und Südafrika hätten deutliche Kapitalabflüsse hinnehmen müssen. Die US-Notenbank FED habe die geldpolitische Normalisierung fortgesetzt und die Zinsen in jedem Quartal um 25 Basispunkte angehoben. Der Europäischen Zentralbank (EZB) sei es gelungen, das Auslaufen ihres Kaufprogramms für Ende 2018 zu verkünden, ohne den Euro nach oben zu treiben. Allerdings habe sie dafür sehr klare Signale senden müssen, dass sie die aktuelle Zinspolitik noch länger als ein Jahr fortsetze.Nach Ansicht der Experten erkläre sich der anschließende Anstieg der Ölpreise zum Teil aus den zunehmend einflussreichen Falken in der Trump-Regierung und dem US-Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran. Der 50-prozentige Preisanstieg in zwölf Monaten stelle einen Mini-Ölschock dar und habe sicherlich eine Rolle in der wirtschaftlichen Abkühlung außerhalb der USA gespielt. Italiens Parlamentswahlen seien in einer neuartigen Regierungskoalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega gemündet. Dieses Ergebnis demonstriere die Stärke der populistischen Bewegungen und das anhaltend fragile Fundament der Europäischen Union. Und Donald Trump, der gerade erst Unternehmenslenker positiv mit einer beeindruckenden Steuerreform überrascht habe, besinne sich nun auf die protektionistische Seite seines Programms und lasse die Ängste vor einem Handelskrieg nicht nur mit China, sondern auch mit den traditionell Verbündeten wieder aufleben.Konfrontiert mit steigenden politischen Risiken hätten Investoren ihren Optimismus vor allem aus den starken Unternehmensergebnissen gezogen. Gewinnrevisionen nach oben würden im bisherigen Jahresverlauf ein starkes Momentum in den großen Industrieländern zeigen - auch wenn Japan in den vergangenen drei Monaten etwas an Dampf verloren habe. Besonders ausgeprägt sei der Trend in den USA, und zwar nicht nur aufgrund der gesenkten Unternehmenssteuern: Die Konsenserwartung für S&P 500-Unternehmen liege für 2018 bei einem durchschnittlichen Umsatzanstieg von knapp 10 Prozent! Die verbesserten Daten in Europa könnten im leicht gefallenen effektiven Wechselkurs des Euros im zweiten Quartal begründet sein.