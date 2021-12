Lange Zeit seien die üppigen Ankaufprogramme der Zentralbanken ein wichtiger Kurstreiber für Aktien gewesen. Daher verwundere es nicht, dass sich manche Marktteilnehmer die Frage stellen würden, ob es auch ohne diese Liquiditätsspritzen gehe, oder der Aktienboom dann wie ein Kartenhaus in sich zusammenfalle. Die unmittelbaren Kursreaktionen auf die Ankündigungen von FED und EZB könnten als Beleg dafür gewertet werden, dass der Kursanstieg der vergangenen Monate auch fundamental untermauert sei. Dennoch mache die mit der Rally einhergegangene markante Bewertungsausweitung den Markt anfällig für Kursrücksetzer.



Bekanntlich seien Zinserhöhungsphasen nicht die beste Zeit für Aktien. Das bedeute jedoch nicht, dass Dividendentitel bereits zu Beginn einer Zinserhöhungsphase negativ reagieren würden. Dies sei meist erst in der Spätphase zu beobachten, wenn die Zinsen deutlich steigen würden, während die Unternehmensgewinne schon schwächeln würden. Allein basisbedingt habe das Gewinnwachstum bereits nachgelassen. Auch der positive Revisionstrend für die Nettoergebnisse der kommenden zwölf Monate sei deutlich abgeflacht. Derzeit würden die Konsensprognosen von Zuwächsen in der Größenordnung des langfristigen Durchschnitts von etwa 7% ausgehen.



Dies decke sich auch mit den in den vergangenen Monaten rückläufigen Frühindikatoren: So sei die Erwartungskomponente des ifo Geschäftsklimaindex seit ihrem Hoch im Sommer bereits zum sechsten Mal in Folge gefallen. Damit einhergehend habe sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wieder seinem 200-Tage-Durchschnitt angenähert. Bis zu einer erneuten Aufhellung der Wachstumsaussichten dürfte sich das deutsche Kursbarometer vorerst in einem relativ engen Band um die 200-Tage-Linie (derzeit bei 15.493 Punkten) bewegen. Mit Blick auf eine Überwindung der gegenwärtigen Wachstumsdelle würden Notierungen unterhalb von 15.000 Punkten aus Sicht der Analysten eine Kaufgelegenheit darstellen. (17.12.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zum Jahresende hin legen Aktien meist noch einmal eine Schippe drauf, zumal in Jahren, in denen sie ohnehin schon gut gelaufen sind, so die Analysten der Helaba.In den letzten Wochen hätten sich viele der international führenden Indices allerdings sichtbar schwergetan. Zum einen habe die drohende Verbreitung der Omikron-Variante und die damit verbundenen negativen Auswirkungen auf Lieferketten und Konsumverhalten gebremst. Zum anderen hätten die Marktteilnehmer sicherlich auch die Entscheidungen der großen Notenbanken abgewartet.