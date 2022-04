Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Aktienmarkt hat die zur Wochenmitte angedeutete Erholung fortgesetzt und so konnte der DAX die Marke von 14.000 Punkten zeitweise überschreiten, so die Analysten der Helaba.Die Nachrichtenlage liefere derzeit aber keinen Grund für eine dauerhafte Stimmungsaufhellung und fortgesetzte Gewinne am Aktienmarkt. Hoffnungsvoll stimme beim DAX aber der am Mittwoch ausgebildete "bullish hammer", der zumindest eine kurzfristige Erholung möglich mache. Erste Indikationen würden zudem auf eine freundliche Eröffnung schließen lassen. Die nächsten Hürden seien bei 14.142 (Gap) und an der 21-Tagelinie bei 14.234 zu finden, Unterstützungen gebe es bei 13.850 und um 13.570. (29.04.2022/ac/a/m)