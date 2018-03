Insgesamt hätten die internationalen Aktienmärkte ein gemischtes Bild abgegeben. Der MSCI World-Index habe in lokaler Währung 0,5 Prozent an Wert verloren. Schwellenländer hätten einen Rückgang von 1,8 Prozent verzeichnet, hier sei insbesondere Lateinamerika (- 4,5 Prozent) gebeutelt worden. Eine erfreuliche Entwicklung habe sich in Japan gezeigt, der Nikkei 225 habe um zwei Prozent zugelegt. Der DAX habe derzeit im Vergleich zur Vorwoche um ein halbes Prozent leichter gehandelt. Auf Sektorenebene (Basis: STOXX Europe 600) sei ebenfalls ein inhomogenes Bild zu beobachten: Den höchsten Wertzuwachs erzielten Banken (+ 3,0 Prozent), Automobilwerte hätten mit einem Rückgang von 2,3 Prozent das Schlusslicht gebildet.



Am deutschen Versorgermarkt habe die Woche mit einem Paukenschlag begonnen. Die beiden Energieversorger E.ON (ISIN DE000ENAG999 / WKN ENAG99) und RWE würden innogy zerschlagen und deren Geschäft untereinander aufteilen wollen. Damit würde die Existenz von innogy bereits zwei Jahre nach deren Gründung bereits wieder beendet. Am Wochenende hätten die beiden Energieriesen angekündigt, dass E.ON zunächst die RWE-Ökostrom- und Netztochter innogy kaufen wolle. Gleichzeitig solle der Konkurrent RWE am eigenen Unternehmen beteiligt werden. Konkret bedeute dies, dass E.ON das lukrative Netzgeschäft von innogy erhalte, während die erneuerbaren Energien unter dem Dach von RWE vereint werden sollten. Der Anteil von RWE an E.ON solle knapp 17 Prozent betragen.



Die Pläne stünden noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden. Vermutlich werde sogar die EU-Kommission in Brüssel den Fall überprüfen, da der Zusammenschluss grenzüberschreitende Folgen habe. Experten würden die geplanten Maßnahmen als "Win-Win-Situation" für die beteiligten Unternehmen sehen. Die Börse habe euphorisch auf das Vorhaben reagiert: E.ON-Aktien seien am Montag um etwa fünf Prozent im Wert gestiegen, RWE habe knapp neun Prozent zugelegt und die Aktie von innogy sei gar um 13 Prozent in die Höhe geschossen. Auf die Arbeitnehmer bei E.ON kämen indes schwere Zeiten zu: Das Unternehmen rechne mit einem Arbeitsplatzabbau in der Größenordnung von etwa 5.000 Stellen ab dem Jahr 2020.



Die Siemens-Medizintechnik Tochter Healthineers (ISIN DE000SHL1006 / WKN SHL100) habe am Freitag ihr Börsendebut an der Frankfurter Börse gegeben. Dabei sei der Börsengang einer der größten der vergangenen Jahre. Das Unternehmen sei unter anderem Weltmarktführer bei bildgebenden Systemen wie Röntgen- und Ultraschallgeräten sowie Magnetresonanztomographen (MRT). Mit einem Emissionspreis von 28 Euro nehme Siemens bei 150 Mio. angebotenen Papieren 4,2 Mrd. Euro ein, wobei die Preisspanne ursprünglich zwischen 26 und 31 Euro gelegen habe. Der Start der Healthineers-Aktie sei erfreulich verlaufen, der erste Kurs sei bei 29,10 Euro festgesetzt worden. (Ausgabe vom 16.03.2018) (19.03.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Märkte in Europa profitierten zu Wochenbeginn von den guten Vorgaben aus Übersee, so die Experten von Union Investment.Der positiv ausgefallene Arbeitsmarktbericht vom Freitag vergangener Woche habe den US-Börsen zum Wochenschluss erheblichen Rückenwind beschert, nachdem eine unerwartet deutliche Zunahme der Beschäftigung, gleichzeitig aber ein überraschend moderates Lohnwachstum gemeldet worden sei. Dies habe Anleger hoffen lassen, dass die Inflation im Zaum gehalten werden könne und die Zinsen nicht so stark wie befürchtet erhöht würden. Als unterstützend für die Aktienmärkte hätten sich im Verlauf der Woche weitere gute US-Konjunkturdaten wie der Empire State Manufacturing-Index erwiesen, die den robusten Zustand der dortigen Wirtschaft belegen würden.