Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien der Autobauer Ford (+5,0%), GM (+1,0%) und Fiat Chrysler (+5,9%) zogen nach einem Treffen der Führungskräfte mit dem US-Präsidenten Donald Trump an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Bei dem Gespräch habe dieser angekündigt, Umweltregulierungen verringern zu wollen. Gestern hätten unter anderem der Mischkonzern 3M (-1,4%) und der Pharmakonzern Johnson & Johnson (-1,9%) Quartalszahlen vorgelegt und die Gewinnerwartungen der Analysten leicht übertroffen. Verizon habe nach enttäuschenden Zahlen 4,4% verloren. Heute würden in den USA noch der Telekomkonzern AT&T nachbörslich und Boeing vorbörslich ihre Zahlen vorlegen.



Deutsche Bank (+2,7%) erwäge Medienberichten zufolge einen Teilbörsegang seiner Vermögensverwaltung. Die spanische Großbank Banco Santander habe mit einem Q4/2016-Gewinn von EUR 1,6 Mrd. (+6% gegenüber dem Vorjahresquartal) die Markterwartungen übertreffen können. Die italienische Intesa Sanpaolo habe indes bestätigt einen möglichen Zusammenschluss mit dem Generali-Versicherungskonzern zu prüfen. (25.01.2017/ac/a/m)







