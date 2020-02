Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang ging es vor allem für Titel aus der Chip- und Softwarebranche bergab, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Zu den Gewinnern hätten hingegen Titel aus den defensiven Sektoren gezählt. So seien beispielsweise Coca-Cola (ISIN US1912161007/ WKN 850663), Johnson & Johnson (ISIN US4781601046/ WKN 853260) sowie Procter & Gamble (ISIN US7427181091/ WKN 852062) um jeweils rund 1% geklettert.Quartalszahlen habe es diesmal vermehrt aus der zweiten Reihe gegeben. So habe die Dropbox-Aktie (ISIN US26210C1045/ WKN A2JE48) mit einem Kurssprung von 23% punkten können, nachdem der Konzern über der Erwartung liegende Zahlen präsentiert habe. Das Agrartechnikunternehmen Deere & Co (ISIN US2441991054/ WKN 850866) habe mit seinen Geschäftszahlen ebenfalls positiv überrascht. Der Sektor zeige erste Anzeichen einer Stabilisierung, habe Deere mitgeteilt. Der Aktienkurs sei um gut 8% nach oben geschnellt. Mit First Solar (ISIN US3364331070/ WKN A0LEKM) habe es jedoch auch einen Kandidaten mit sehr enttäuschenden Quartalszahlen gegeben. Ein Verlust im vierten Quartal und schwache Umsätze hätten die Aktien des Solarmodul- und Photovoltaikspezialisten um fast 15 Prozent abrutschen lassen. (24.02.2020/ac/a/m)