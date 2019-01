Wien (www.aktiencheck.de) - General Electric (ISIN: US3696041033, WKN: 851144) konnte gestern um 6,2% zulegen, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen Gespräche über den Verkauf des Jet-Leasing-Geschäfts "Gecas" führt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe sich Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206) mit einem Plus von 2,4% positiv hervortun können. Die Aktie habe von der Ankündigung einer Zusammenarbeit mit Ctrip, dem größten Online-Reiseveranstalter in China, profitiert.Nach einer Erholung von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985) am Freitag seien gestern die europäischen Technologiewerte gefolgt. So habe die Aktie des Zulieferers AMS (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8) 9,6% gewonnen, Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200) sei um 5,1% und Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100) um 3,6% gestiegen. Andererseits habe später Samsung mit einer Gewinnwarnung für Verunsicherung sorgt. Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610) sei um 1,3% gefallen, da die Sorge bestehe, dass der Eisenbahn-Deal mit Alstom (ISIN: FR0010220475, WKN: A0F7BK) (-2%) nicht von der EU-Kommission genehmigt werde. (08.01.2019/ac/a/m)