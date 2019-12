Wien (www.aktiencheck.de) - Nach den Zugewinnen zum Wochenauftakt war der gestrige Handelstag vor allem in Europa von Gewinnmitnahmen geprägt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Zudem scheine die Euphorie um das zwischen den USA und China ausverhandelte "Phase-1-Abkommen" abzuebben, vor allem weil die beiden Streitparteien nach wie vor konkrete Details vermissen lassen würden. In den USA hingegen habe der breite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) zu Handelsbeginn sogar noch ein neues Rekordhoch erklimmen können, starke Daten aus der Industrieproduktion hätten aber schließlich keine neuen Kaufimpulse auszulösen vermocht, sodass sich die US-Börsen mehrheitlich im Bereich der Vortagesschlusskurse eingependelt hätten.



Auch am heutigen Tag schienen die Märkte ein weiteres Mal durchzuatmen. In Asien würden die Märkte ein gemischtes Bild zeigen, große Kursbewegungen seien jedoch Mangelware. In Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen leichteren Handelsstart hindeuten. Der Ölpreis hingegen habe abermals von den überzeugenden Konjunkturdaten profitieren und bereits den vierten Tag in Folge zulegen können. Der Goldpreis zeige sich weiterhin stabil behauptet. (18.12.2019/ac/a/m)



