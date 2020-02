Bisher hätten die großen Zentralbanken mit ihrer ultra-expansiven Geldpolitik und umfangreichen Liquiditätsspritzen die Märkte zu beruhigen vermocht, allen voran die People's Bank of China, die FED und die EZB. Aber noch mehr billiges Geld könne Lieferengpässe nicht beheben. Die enge Verzahnung der Weltwirtschaft schlage nun kräftig durch. Der Grenznutzen zusätzlicher Lockerungsmaßnahmen scheine inzwischen negativ zu sein. Selbst ein Rückgang der Renditen 10-jähriger Treasuries auf nunmehr 1,36% und negativer Renditen dieser Laufzeiten in der Eurozone hätten die Märkte nicht mehr beruhigen können.



Von der monetären Seite her bestehe die Gefahr, dass die Überschussliquidität sich allmählich doch in der Entwicklung der Konsumentenpreise niederschlagen könnte. Bisher würden sich Inflationsgefahren nur bei Immobilien, Mieten und Finanzmärkten zeigen. Die Lebenshaltungskosten in Form der Konsumentenpreise würden noch immer ein akzeptables Maß an Stabilität zeigen. Im Vergleich zum Vorjahr liege der Anstieg der CPI in der Eurozone bei knapp 2%, in den USA bei 2,5%. Diesmal würden die Energiepreise bremsen, die aufgrund der Abflachung der Weltwirtschaft kräftig gefallen seien.



Gefährlich für die Finanzmärkte dürfte es werden, wenn die Konsumentenpreise das von den Zentralbanken angestrebte Niveau von rund 2% beginnen würden deutlicher zu übertreffen. In den USA sei das gegenwärtige Niveau von 2,5% schon sehr nahe an eine Grenze gerückt, bei der die Finanzmärkte von der Notenbank erwarten würden, den ultra-expansiven Kurs aufzugeben und eine restriktivere Politik einzuleiten. Dann komme neben der fundamentalen Belastung eine noch weit gefährlichere monetäre hinzu. Dies könnte an den Aktienmärkten zu noch weiteren Rückschlägen führen.



Folgerung: Durch den Kursrutsch der letzten Tage scheinen die Aktienmärkte schon den größten Teil der kommenden Belastungen vorweggenommen zu haben, so die Experten von "fairesearch". Kurzfristig würden die Märkte wie in einer Übertreibungsphase nach unten aussehen. Das könnte bei der gegenwärtigen Volatilität auch zu kräftigeren Erholungen führen. Aber die längeren Gefahren seien noch nicht überwunden. Vieles, wenn nicht alles, hänge von der weiteren Ausbreitung oder Eindämmung des Virus ab.



Diese aber könne zurzeit noch niemand vorhersehen. Es könne durchaus noch zu einer Pandemie führen, die die Weltwirtschaft in eine schwerere Rezession fallen lasse. An den Aktienmärkten empfehle sich weiterhin ein vorsichtiges Anlageverhalten. Panik sei stets ein schlechter Ratgeber. Wegen der ungeklärten Risiken die Aktienanteile in den Depots begrenzen! Gold und Goldminen seien weiterhin eine attraktive Alternative und dürften ihren Aufwärtstrend fortsetzen. (27.02.2020/ac/a/m)





Die wichtigsten Aktienindices würden dabei ein hohes Maß an Parallelität aufweisen. Der deutsche DAX habe zunächst am 19.2.2020 ein Allzeithoch von 13.800 Punkten erlebt und sei dann bis Ende Februar auf 12.524 gestürzt. Von Shanghai und Tokio bis nach New York und London hätten die Aktienmärkte ähnlich starke Verluste erlebt.Wichtigster Trendindikator sei die Ausbreitung des neuen Coronavirus über große Teile der Welt. Die Börsen würden inzwischen eine erhebliche Beeinträchtigung des Weltwirtschaftsklimas befürchten. Ausgehend von China, der global zweitgrößten Volkswirtschaft bis nach Deutschland, dem wichtigsten Exporteur auf den Weltmärkten, werde eine Stagnation, wenn nicht sogar Rezession des Welt-BIP unterstellt.