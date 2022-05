Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einem schwierigen Start konnten sich die Aktienmärkte in Euroland und in Deutschland im Lauf der vergangenen Woche stabilisieren und letztlich etwas erholen, so die Analysten der DekaBank.



US-Aktien hätten hingegen eine relativ schwache Performance gezeigt, vor allem, weil Wachstumsaktien weiter unter Druck gestanden seien. Das zentrale Ereignis der Woche seien die US-Verbraucherpreise gewesen, die weniger stark zurückgegangen seien als erwartet. Das habe zu einer schwankungsreichen Reaktion der Aktienmärkte geführt. In dieser Woche würden einige US-Daten veröffentlicht: Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion und regionale Stimmungsindikatoren aus der Industrie. Entscheidend für die Märkte bleibe eine Verbesserung der Inflationsperspektiven in den USA und in Euroland und damit verbunden eine "sanfte Landung" der Wirtschaft. Gewissheit darüber dürfte es so schnell aber nicht geben. Die nächsten Wochen würden daher für die Aktienmärkte wohl schwankungsreich bleiben. (Märkte im Fokus vom 16.05.2022) (16.05.2022/ac/a/m)





