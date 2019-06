Nach fast 500 Auktionsrunden und mehr als zwölf Wochen habe am vergangenen Mittwoch die Versteigerung der schnellen 5G-Mobilfunk-Frequenzen beendet werden können. Dabei würden sich die 5G-Netze durch eine geringe Latenz und einer hohen Datenrate auszeichnen. Angesichts der Tatsache, dass neue Technologien immer stärker auf einen schnelleren Datenaustausch angewiesen seien, werde den Frequenzen eine Schlüsselfunktion zugeordnet.



Die Deutsche Telekom (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) habe für rund 2,2 Milliarden Euro 13 Blöcke und damit den größten Anteil erworben. Daneben seien Vodafone (ISIN GB00BH4HKS39/ WKN A1XA83), Telefónica (ISIN DE000A1J5RX9/ WKN A1J5RX) und auch der Neueinstiger 1&1 Drillisch (ISIN DE0005545503/ WKN 554550) zum Zuge gekommen. Somit habe 1&1 Drillisch erstmals um eigne Mobilfunkfrequenzen geboten. Bisher habe das Tochterunternehmen von United Internet (ISIN DE0005089031/ WKN 508903) die Antennen von Telefónica genutzt. Der Markt habe den Kauf eigener Frequenzen durch 1&1 Drillisch zunächst freundlich aufgenommen. Die Aktien aus dem Hause hätten sich am Mittwoch zwischenzeitlich um über 10 Prozent verteuert. Im weiteren Tagesverlauf hätten die Papiere aber größtenteils ihre Gewinne wieder abgegeben. Eine ähnliche Entwicklung sei auch bei den Aktien von United Internet zu vernehmen gewesen. Diese hätten den Handel am Mittwoch 1,4 Prozent höher geschlossen.



Der Volkswagen-Konzern (ISIN DE0007664005/ WKN 766400) möchte nun zum 28. Juni seine Lkw-Sparte Traton an die Börse bringen. Die Preispanne liege dabei zwischen 27 und 33 Euro je Traton-Aktie. Je nach Nutzung der Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) würden dann 10 bis 11,5 Prozent in den Streubesitz gelangen. Die Papiere sollten zwischen dem 17. und 27. Juni angeboten werden.



Ursprünglich habe der DAX-Konzern geplant, seine Lkw-Sparte, bestehend aus den Marken MAN und Scania, noch vor Ostern an die Börse zu bringen. In Anbetracht des zu dem Zeitpunkt schwachen Marktumfeldes habe der Wolfsburger Fahrzeughersteller jedoch den Börsengang verschoben. Durch die eingenommenen Mittel sollten laut früheren Angaben kein akuter Kapitalbedarf gedeckt werden. Vielmehr sollten durch die Liquidität Übernahmen finanziert werden können. Im vergangenen Jahr habe die jetzige Nutzfahrzeug-Sparte ein operatives Ergebnis von 1,7 Milliarden Euro erzielt. Für die Volkswagen-Aktien sei es zuletzt leicht abwärts gegangen. Am Freitagnachmittag hätten die circa 0,8 Prozent leichter im Vergleich zur Vorwoche gehandelt. (Ausgabe vom 14.06.2019) (17.06.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach der starken Erholungsbewegung in der 23. Kalenderwoche legten die Aktienmärkte leicht zu, so die Experten von Union Investment.Stützend gewirkt habe die Aussetzung der geplanten Strafzölle durch die USA gegen Mexiko. Dabei hätten die ursprünglich angedrohten Sonderabgaben primär als Druckmittel des US-Präsidenten Donald Trump im Kampf gegen die illegale Einwanderung in die USA gedient. Nachdem aber Mexiko zugesagt habe, zukünftig stärker gegen die Migration vorzugehen, seien die Zölle nun auf unbestimmte Zeit ausgesetzt worden. Weiterhin hätten die Aktienmärkte auch von den anhaltenden Zinssenkungsfantasien der Anleger profitiert. Angesichts der zunehmenden konjunkturellen Eintrübung würden Investoren vermehrt erwarten, dass die US-Notenbank Federal Reserve entsprechend mit Zinssenkungen reagieren würde. Auch hätten die zuletzt schwachen Arbeitsmarktdaten aus den USA diese Erwartungshaltung bestätigt.