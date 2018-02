Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Für die Aktienmärkte war die vergangene Woche positiv, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



Die Wochenperformance im DAX 30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe bei 0,26% gelegen. Die Volatilität sei rückläufig und es sei eine gewisse Stabilisierung zu erkennen, die auch für einen positiven Beginn der neuen Woche sorge.



Thematisch im Fokus stünden die baldige Italien-Wahl und die Ergebnisveröffentlichung des SPD-Mitgliederentscheides am 4. März. Unabhängig vom Wahlausgang sei die Wahrscheinlichkeit eines Austritts Italiens aus der Europäischen Währungsunion und eine damit verbundene "Währungskrise" derzeit eher gering. Analog zu Deutschland werde auch in Italien die Regierungsbildung die größere Herausforderung sein. In Deutschland sei diese "theoretisch" abgeschlossen und müsse "nur noch" durch die SPD-Mitglieder bestätigt werden. Bis zum 2. März könnten die Stimmen per Brief abgegeben werden, am 4. März werde dann das Ergebnis verkündet. Das Basis-Szenario der Experten sei eine knappe Mehrheit für die GroKo. Falls nicht, seien dann wieder alle Optionen - von einer Minderheitsregierung bis hin zu Neuwahlen mit oder ohne Merkels Rücktritt - offen. Vielleicht wäre das sogar positiv für die Börsen. (27.02.2018/ac/a/m)