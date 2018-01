Unternehmensmeldungen seien in den ersten Tagen des Jahres noch Mangelware. In den kommenden Wochen dürften dann allerdings die 2017er-Unternehmenszahlen neue Erkenntnisse über die Geschäftsentwicklung liefern. Dabei dürfte an der Börse vor allem auf die Ausblicke geschaut werden. Die Gewinnschätzungen für die bald beginnende Berichtssaison für das vierte Quartal seien auf einem hohen Niveau, die Berichterstattung sollte erneut positiv verlaufen. Unsicherheiten hinsichtlich der Gewinnschätzungen für die Zukunft gebe es insbesondere aufgrund der noch nicht genau prognostizierbaren Auswirkungen der geplanten US-Steuerreform. Unsicherheiten über künftige Entwicklungen seien für die Aktienmärkte nicht förderlich. Zudem könnte die zuletzt deutlich angestiegene Stimmung unter den Anlegern in den USA (Investoren-Sentiment) möglicherweise auf eine Konsolidierung an den Aktienmärkten hindeuten.



Deutlich anziehender Neuemissionsmarkt erwartet



Der Neuemissionsmarkt an den Aktienmärkten werde aufgrund des guten Umfelds in diesem Jahr deutlich anziehen. Es werde ein Emissionsvolumen in Deutschland von über 13 Milliarden Euro erwartet. Laut der Unternehmensberatung EY würden bis zu 18 Börsengänge von deutschen Unternehmen prognostiziert. Die Unternehmen wollten die günstigen Rahmenbedingungen nutzen und mit der Emission der eigenen Aktien zügig voranschreiten, um schon im ersten Halbjahr des Jahres an die Börse zu kommen. Dabei sei das Kandidatenspektrum für die Emissionen weit gestreut, es bestehe ein guter Mix aus Konzernabspaltungen, Start-ups, Familienunternehmen und Beteiligungen von Private-Equity-Gesellschaften.

Ein Schwergewicht unter den Kandidaten stelle etwa die Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF)-Tochter Healthineers dar. Das Medizintechnik-Unternehmen solle noch im ersten Halbjahr des Jahres an der Frankfurter Börse notieren. Als weitere Kandidaten würden die Deutsche Asset Management, der Vermögensverwalter der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), mit einem Volumen von zwei Milliarden Euro und der Autozulieferer Knorr Bremse mit einem Volumen von vier Milliarden Euro genannt.



Der Neuemissionsmarkt solle in diesem Jahr mit 290 Milliarden US-Dollar nur knapp unter dem bisherigen Höchststand von 300 Milliarden aus dem Jahr 2010 liegen. Als Kandidat für eine Emission im ersten Halbjahr werde der weltweit größte Musik-Streamingdienst Spotify genannt. Das Unternehmen sei zuletzt mit knapp 20 Milliarden US-Dollar bewertet worden. Mit Blick auf die hohen Bewertungen und das reife Börsenumfeld sollten Anleger die Geschäftsmodelle der Börsenkandidaten genau analysieren. Ansonsten bestehe die Gefahr, bei einem Kursrückgang mit der Neuemission besonders hart getroffen zu werden. (Marktticker vom 05.01.2018) (08.01.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Börsen in Europa starteten nach dem Kursrutsch in den USA zum Jahresende mit Verlusten in die erste Handelswoche des Jahres 2018, so die Experten von Union Investment in ihrem aktuellen "Marktticker".Nachdem die US-Börsen in Übersee am Dienstag die Verluste des Jahresendes mehr als hätten wettmachen können, hätten sich auch die Aktien in Europa erholt und ab Mittwoch den Vorwärtsgang eingelegt. Im weiteren Verlauf der Handelswoche seien die Kurse weiter angestiegen, der US-amerikanische Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe erstmals in seiner Geschichte die Marke von 25.000 Punkten übersprungen.(190.000 Stellen) ausgefallen.