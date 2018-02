Zwischenzeitlich hätten sich die Börsen aufgrund der Unterstützung der gut laufenden Berichtssaison stabilisieren können, am Donnerstagnachmittag habe sich die Stimmung jedoch mehr und mehr eingetrübt und Europas Börsen hätten kräftig in den negativen Bereich gedreht. Fundamentale Gründe für den Abgabedruck seien nicht bekannt gewesen. Ein zunehmend automatisierter Handel durch Computerprogramme dürfte für die Verluste wohl mitverantwortlich gewesen sein.



Die am Donnerstag veröffentlichten US-Konjunkturdaten hätten zwar überzeugen können, hätten den Abwärtstrend jedoch nicht gestoppt. Die US-Industrie habe im Januar ihre hohe Wachstumsdynamik nahezu behauptet. Zwar sei der wichtige ISM-Index gesunken, aber weniger deutlich als befürchtet. Laut den Daten von IHS Markit sei die US-Industrie im Januar sogar etwas besser in Schwung gekommen. Auch die Bauausgaben für November hätten positiv überrascht.



Mit Spannung hätten die Anleger auf die am Freitagnachmittag veröffentlichten Daten zu den neu geschaffenen Stellen am US-Arbeitsmarkt geschaut. Diese seien mit einem Wert von 200.000 ebenfalls besser als erwartet ausgefallen. Am Freitag habe sich der Rückschlag an den europäischen Aktienmärkten fortgesetzt, der DAX habe die Marke von 13.000 Punkten nicht mehr behaupten können.



Die abgelaufene Handelswoche habe in allen wichtigen Aktienmärkten hinsichtlich der Wertentwicklung negative Vorzeichen präsentiert. Per Saldo habe der MSCI World-Index in lokaler Währung 1,6 Prozent an Wert verloren. Die Schwellenländer hätten 1,9 Prozent nachgegeben. Besonders schwach hätten sich regional gesehen die europäischen Börsen (EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN965814) -3,2 Prozent) entwickelt. Der DAX habe sogar vier Prozent an Wert verloren. Wenig überraschend hätten sämtliche europäische Sektoren des STOXX Europe 600 im Minus gelegen. Insbesondere hätten Automobil- und Gesundheitstitel unter Verkaufsdruck gestanden. Relativ gut hätten sich Medientitel gehalten.



Die bisherige Berichtssaison für das vierte Quartal 2017 verlaufe bis dato ausgesprochen gut. Flaggschiffe wie Amazon könnten trotz der bereits hohen Wachstumsraten und den hohen Erwartungen der Analysten positiv überraschen. Etwa 80 Prozent der Unternehmen aus dem S&P 500-Index hätten die Erwartungen der Analysten geschlagen. Hierbei sei interessant zu beobachten, dass die Kurse der Unternehmen nach Veröffentlichung der Zahlen durchschnittlich nur um 0,2 Prozent angestiegen seien. Dies zeige, dass es nach den starken Kursgewinnen der Vorwochen und der teilweisen hohen Bewertungen zunehmend schwieriger sei, weitere Kursgewinne zu erzielen. (Ausgabe vom 02.02.2018) (05.02.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Wochenstart verlief an den europäischen Börsen weitgehend ruhig, so die Experten von Union Investment.Gegenläufige Impulse hätten sich weitgehend ausgeglichen. Rückenwind sei von den guten Vorgaben der US-Börsen gekommen, dort hätten am Freitag der Vorwoche alle wichtigen Indices neue Höchststände markiert. Belastend habe hingegen der fortgesetzte Zinsanstieg an den Kapitalmärkten gewirkt. Zehnjährige Bundesanleihen hätten auf dem höchsten Stand seit Dezember 2015 rentiert. Fünfjährige Schuldtitel der Bundesrepublik hätten erstmals seit Ende 2015 einen leicht positiven Zinssatz abgeworfen. Nachdem die US-Börsen am Montag auch aufgrund der steigenden Kapitalmarktzinsen den Rückwärtsgang eingelegt hätten, seien auch die europäischen Börsen ab Dienstag ins Minus gedreht.Der deutsche Softwareriese SAP habe Zahlen unterhalb der Erwartungen berichtet, der Ausblick für das Gesamtjahr sei jedoch besser ausgefallen als prognostiziert. Belastet von heftigen Verlusten im Energie- bzw. Gesundheitssektor hätten die US-Börsen am Dienstag erneut nachgegeben. Der Dow Jones habe den höchsten Tagesverlust seit acht Monaten und den heftigsten Zweitagesabschlag seit dem Jahr 2016 verbucht.