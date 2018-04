Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) habe für das erste Quartal ein Plus von 7,4 Millionen Nutzern gemeldet, während die Konsensschätzung bei 6,5 Millionen gelegen habe. Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866), das seine Ergebnisse in dieser Woche veröffentlichen werde, habe bekannt gegeben, dass die Zahl der Abonnenten seines Prime-Dienstes 100 Millionen überstiegen habe. IBM (ISIN US4592001014/ WKN 851399), bekannt für seine enttäuschenden Meldungen, sei trotz eines Umsatzanstiegs heftig abgestraft worden, nachdem es ein unverändertes Ziel für den Gewinn pro Aktie 2018 angekündigt habe. Andere Schwergewichte wie Johnson & Johnson (ISIN US4781601046/ WKN 853260) oder American Express (ISIN US0258161092/ WKN 850226) hätten hingegen zufriedenstellende Ergebnisse veröffentlicht.



In Europa seien die Ergebnismeldungen breiter gestreut gewesen, jedoch ebenfalls erfreulich. In der vergangenen Woche hätten die Experten die trotz ungünstiger Wechselkurse hervorragenden Ergebnisse bei Luxusgütern unterstrichen. Andere wichtige Veröffentlichungen hätten diese Zuversicht bestätigt. Danone (ISIN FR0000120644/ WKN 851194) habe ebenso wie ASML (ISIN NL0010273215/ WKN A1J4U4) oder Temenos (ISIN CH0012453913/ WKN 676682) deutlich die Erwartungen übertroffen. Der Werbesektor habe nach den überraschend guten Ergebnissen von Publicis (ISIN FR0000130577/ WKN 859386) wieder Fahrt aufgenommen. Nestlé (ISIN CH0038863350/ WKN A0Q4DC), Edenred (ISIN FR0010908533/ WKN A1C0JG) und Pernod Ricard (ISIN FR0000120693/ WKN 853373) hätten ebenfalls gute Zahlen vermeldet.



So rosig sei die Lage jedoch nicht überall, und es könne Enttäuschungen geben, wie die Gewinnwarnung von Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) in Erinnerung gerufen habe. Vor allem die Wechselkurseffekte mit der Stärke des Euro hätten in diesem ersten Quartal eine sehr große Belastung dargestellt. Sie seien allerdings nicht schlimmer gewesen als erwartet und hätten die solide aufgestellten Unternehmen nicht an einer guten Kursentwicklung gehindert.



Die nun beginnende Berichtssaison sollte aufmerksam verfolgt werden. In den USA werde es vor allem darum gehen, Enttäuschungen zu vermeiden, während die positiven Effekte der Steuerreform größtenteils bereits in den Kursen eingepreist seien. In Europa würden die Anleger versuchen, sich im Hinblick auf die Auswirkungen des starken Euro und das Gewinnsteigerungspotenzial zu beruhigen. Denn hier liege der entscheidende Punkt: Da die Phase steigender Kennzahlen an den Aktienmärkten wohl hinter uns liegen dürfte, kann ein Kursanstieg nur durch höhere Ergebnisse bewirkt werden, so Olivier de Berranger. (24.04.2018/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Mit nur wenigen makroökonomisch relevanten Ereignissen, einer relativen Entspannung der Aktienmärkte und dem Beginn der Berichtssaison in den USA war alles angerichtet, um die Mikroökonomie in den Vordergrund zu rücken, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer bei La Financière de L’Echiquier.Sogar Donald Trump habe hierzu beigetragen, indem er die angekündigten Sonderzahlungen bei McKee Foods aufgegriffen und ausführlich die Auswirkungen der Steuerreform auf die Ergebnisse der US-Unternehmen beschrieben habe.