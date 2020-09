Zudem sei der Aufschwung nach einer anfänglich deutlichen Erholung im Frühsommer enttäuschend verlaufen. Anhaltend hohe Infektionsraten würden die Wiedereröffnung von Schulen und Unternehmen erschweren und die Wirtschaft belasten. Viele Menschen würden sich ohne Impfstoff oder medizinischen Durchbruch unwohl dabei fühlen, zum Alltag vor der Pandemie zurückzukehren. Regierungen wollten erneute obligatorische Schließungen vermeiden. Die Experten von Nuveen erwarten, dass die weltweite Inflation wieder anzieht, da der desinflationäre Druck nachlässt.



Der kurzfristige Ausblick der Experten von Nuveen auf Aktien bleibt daher vorsichtig, besonders für Segmente, die überbewertet scheinen. In den letzten Wochen habe sich das Marktgeschehen von Wachstum und Dynamik (insbesondere von den wenigen Mega-Cap-Tech-Aktien) zu Value- und zyklischen Titeln verschoben. Die Experten würden keine breit angelegte Korrektur, sondern eine Rotationskorrektur sehen.



Die Experten würden erwarten, dass dieser Trend anhalte und die Märkte überkauft bleiben würden. In den kommenden Wochen könnten wir kurzfristige Aufschwünge, zusätzliche Volatilität und anhaltende interne Marktverschiebungen erleben. Investoren sollten aus Sicht der Experten stärker selektieren und von überbewerteten in attraktivere Bereiche wechseln, die überverkauft sein könnten und einen Mehrwert sowie positive Aussichten auf das relative Gewinnwachstum bieten würden. (24.09.2020/ac/a/m)





Chicago (www.aktiencheck.de) - Von der jüngsten Talfahrt der Mega-Cap-Tech-Aktien sind andere Bereiche des Marktes noch nicht betroffen, so Bob C. Doll, Chief Equity Strategist bei Nuveen, im Kommentar zu den aktuellen Entwicklungen an den Aktienmärkten.Investoren scheinen überzeugt, dass eine ultra-unterstützende Geldpolitik die Aktienkurse über Wasser halten wird, obwohl ein neues Konjunkturpaket gescheitert ist und sich das wirtschaftliche Klima eintrübt und auf verlangsamtes Wachstum einstimmt, so die Experten von Nuveen weiter.