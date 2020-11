Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte zeigten sich in den letzten beiden Tagen in bemerkenswert solider Verfassung, so Ralf Umlauf von der Helaba.Der sich zunächst abzeichnende Überraschungssieg von Donald Trump habe nur für einen kurzen Rücksetzer gesorgt und die Kurse hätten sich deutlich erholt. Nun, nachdem sich das Blatt gedreht habe, bleibe der Markt robust. Zum einen sei die Perspektive einer anhaltend lockeren Geldpolitik zu nennen, zum anderen bestünden mit dem "vorläufigen" Sieg von Joe Biden Hoffnungen auf eine zügige Verabschiedung eines weiteren Stimuluspakets. Marktkommentare würden sich zudem auf die positive Indikation des Nachwahltages fokussieren, die eine fortgesetzt freundliche Tendenz der US-Aktienmärkte erhoffen lasse.Ganz ungetrübt sei der Ausblick für den deutschen Leitindex dennoch nicht, obwohl sich zuletzt die technischen Rahmenbedingungen aufgehellt hätten. So habe sich der DAX über der 200-Tagelinie etablieren und auch den 200er EMA (12.370 Punkte) überwinden können. Noch seien die gleitenden Durchschnitte aber abwärtsgerichtet und auch der DMI sei ein Kaufsignal schuldig. Im Test stehe derzeit die 21-Tagelinie bei 12.468 Zählern. Ein nachhaltiger Sprung darüber würde das Bild weiter aufhellen und Potenzial bis in den Bereich um 12.700 Punkte eröffnen. (06.11.2020/ac/a/m)