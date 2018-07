Überdies seien auf wenig gehaltvolle Nachrichten sehr heftige Marktreaktionen gefolgt. Am vergangenen Mittwoch hätten Aktien nach moderateren Äußerungen von Donald Trump eine deutliche Erholung verzeichnet. Der US-Präsident habe gesagt, er habe eine strengere Überwachung ausländischer "Raubtier"-Investitionen beschlossen, sich jedoch nicht ausdrücklich auf China bezogen. Einige Stunden später hätten Mitglieder der US-Regierung dieser offensichtlichen Mäßigung widersprochen. Dies gelte insbesondere für Larry Kudlow, den Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, der bestätigt habe, dass der US-Präsident mit den Antworten aus China "nicht zufrieden" sei. In der Folge hätten die Märkte wieder nachgegeben.



Spät in der Nacht auf Freitag sei der Europäischen Union nach intensiven Gesprächen eine Einigung in der Migrationskrise gelungen, die die Märkte habe ansteigen lassen. Eine in der Sache wenig bindende Einigung auf kleinstem Nenner. Auf Nachrichten, die mehr Fragen als Gewissheiten enthalten hätten, seien heftige Bewegungen gefolgt.



Erwähnenswert sei zudem der "Konflikt" zwischen Donald Trump und dem Motorradhersteller Harley-Davidson (ISIN US4128221086/ WKN 871394). Nach der Ankündigung von Zöllen durch die EU habe der Konzern aus Milwaukee mitgeteilt, einen Teil seiner Produktion aus den USA auslagern zu wollen. Via Twitter habe der US-Präsident direkte Drohungen an den Hersteller gerichtet. Neben diesem Halbstarken-Getue zeichne sich ganz leicht der wachsende Widerstand eines Teils der US-Arbeitgeber ab, denen der Wunsch Donald Trumps nach mehr Protektionismus ein Dorn im Auge sei. Dies sollte den US-Präsidenten in seinen Äußerungen besänftigen, zumal in den USA die Zwischenwahlen anstünden, die er ohne Aussicht auf eine Einigung in der Handelspolitik kaum werde gewinnen können.



Diese Woche warte mit wichtigen makroökonomischen Daten auf (US-Einkaufsmanagerindex, Protokolle der FED, usw.). Hoffen wir, dass dann die wirtschaftlichen Fundamentaldaten wieder im Fokus stehen, so die Experten von La Financière de l'Echiquier. (04.07.2018/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Der Handelskrieg stand in den vergangenen Tagen einmal mehr im Zentrum des Interesses und drückte die Aktienindices stark nach unten, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer und Enguerrand Artaz, Cross Asset Manager La Financière de L'Echiquier.Gegen Ende des Halbjahres sei an den Märkten eine sehr große Nervosität zu erkennen gewesen. Auch wenn sich das Umfeld kaum verändert habe, würden einige Ereignisse der vergangenen Woche Aufmerksamkeit erregen. Beispielsweise sei der Technologiesektor von dem Einbruch am Montag vor einer Woche so stark betroffen gewesen wie die übrigen Aktiensektoren - wenn nicht gar sogar stärker. Dies sei neu und durchaus nicht unerheblich. Einerseits würden sich die Anleger allmählich bewusst, dass eine Eskalation des Handelskrieges zwischen den großen Weltmächten auch für diesen Sektor auf Dauer schmerzhaft sein werde. Andererseits würden die massiven Abflüsse von den Aktienmärkten zeigen, dass manche Anleger allmählich beginnen würden, das Risiko zu verringern und nicht zu verlagern. Da der Technologiesektor insbesondere in den USA am stärksten angespannt sei, habe eine solche Dynamik der Kapitalströme einen mechanischen Effekt. Der Technologiesektor könne auf Dauer kein sicherer Hafen sein.