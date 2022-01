Hinsichtlich des weiteren US-Zinspfades werde die Börsenwoche erwartungsgemäß etwas Sicherheit in die Aktienmärkte bringen, wenn am Mittwochabend die Ergebnisse der FED-Sitzung verkündet würden. Das Augenmerk der Investoren werde dabei insbesondere auf der Anzahl und der Geschwindigkeit zu erwartender US-Zinserhöhungen liegen. Darüber hinaus würden die Marktteilnehmer mit Spannung erwarten, ob die FED Hinweise hinsichtlich der beabsichtigten Reduzierung ihrer Bilanz gebe.



Trotz vielfältiger diplomatischer Bemühungen sei aktuell noch keine Entspannung im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine in Sicht. Leider deute vieles auf eine weitere Verschärfung in den nächsten Wochen hin. Eine gewaltsame Grenzverschiebung würde sowohl politisch als auch an den Aktienmärkten starke Reaktionen hervorrufen. Wirtschaftlich wäre kurzfristig mit einem weiteren deutlichen Anstieg der Energiepreise zu rechnen, was eine erhöhende Wirkung auf die Inflationsdaten nach sich ziehen würde.



Im Laufe der Woche lege eine Vielzahl von Technologie-Schwergewichten in den USA ihre Quartalszahlen (IBM, Intel, Microsoft, Apple) vor. Diese würden insbesondere vor dem Hintergrund der markanten Schwäche der US-Technologiewerte seit Jahresbeginn vom Aktienmarkt mit Argusaugen beobachtet werden. Sie hätten aber auch das Potenzial zu einer Marktberuhigung beizutragen, gerade weil diese Unternehmen - im Gegensatz zu vielen anderen Technologiefirmen - signifikante Gewinne erzielen würden.



Die Analysten würden ihre Aktienmarktprognosen beibehalten, seien sich aber des aktuell sehr herausfordernden Aktienmarktumfelds bewusst. In den nächsten Wochen sei weiterhin mit erheblichen Schwankungen zu rechnen. Trotzdem: Unter realen Gesichtspunkten sei die Aktienanlage weiterhin die aussichtsreichste Anlageform, auch in einem Umfeld moderat steigender US-Zinsen. Zudem würden die Analysten mit einem deutlichen Rückgang der Inflation im Jahresverlauf rechnen. Das "Festhalten" an erfolgreichen Aktienpositionen der Vergangenheit sei aus Sicht der Analysten die angemessene Strategie im aktuellen Umfeld. (25.01.2022/ac/a/m)





Essen (www.aktiencheck.de) - An den globalen Aktienmärkten ist eine tiefe Verunsicherung eingekehrt, so die Analysten der National-Bank AG.Auf der einen Seite würden Sorgen über den zukünftigen Zinspfad der US-Notenbank an den Nerven der Investoren nagen, auf der anderen Seite herrsche eine sehr starke Verunsicherung über das weitere Vorgehen Russlands im Ukraine-Konflikt. Dementsprechend hoch sei die Nervosität, wie sich auch an den signifikant gestiegenen Volatilitätsindices ablesen lasse. Es manifestiere sich die Gewissheit an den Aktienmärkten, dass sich diese nunmehr in einem Umfeld sich reduzierender geldpolitischer Unterstützung befinden würden und nicht mehr in einer Phase nahezu unbegrenzter Zurverfügungstellung von Liquidität.