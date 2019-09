Das angekündigte Inkrafttreten der nächsten Zollerhöhungsrunde USA/China vom Wochenende sei allgemein erwartet worden und habe die Märkte nicht mehr bewegt (Asien heute Morgen weitgehend +/- Null, Japan stärker, Hong Kong schwächer, S&P 500-Future nach einem schwachen Tag gestern per heute kaum verändert).



Die vorbörslichen Indikationen in Europa würden für heute Morgen einen praktisch unveränderten Handelsstart nahe legen. So ruhig werde es die nächsten Tage aber kaum bleiben. Betreffend Auswirkungen des Handelsstreits auf die USA werde heute der ISM-Industrie spannend, der zwar noch über 50 notiere, aber so wie seine Pendants weltweit in einem steilen Abwärtstrend sei.



In Argentinien würden sich die Probleme fortsetzen. Staatsanleihen seien nach der Einführung von Kapitalverkehrskontrollen auf neue Rekordtiefs gefallen. (03.09.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem die US-Märkte gestern wegen des Labor Day geschlossen waren und den europäischen Märkten bei äußerst dünnen Umsätzen die Richtung fehlte, beginnt heute in Europa die kurze Frist, die dem britischen Parlament noch bleibt um einen "Default" Hard Brexit (der kurzfristig sehr belastend für insbesondere die europäischen Aktienmärkte wäre) doch noch abzuwenden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dementsprechend hektisch dürften die nächsten Tage in UK werden - gemessen am GBP (nahe 2,5- Jahres-Tief) sei der Markt wenig optimistisch.