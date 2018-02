Wien (www.aktiencheck.de) - Wir sehen die heftige Aktienmarktkorrektur Anfang Februar als verständliche Gegenbewegung nach dem zu steilen Anstieg der US-Märkte im Januar, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Da sich die Fundamentaldaten für heuer in Summe unverändert unterstützend für den Aktienmarkt präsentieren würden, hätten die Analysten die Gelegenheit Anfang Februar genutzt, um ihre kurzfristige Aktienquote stark aufzustocken und hätten alle von ihnen gecoverten Aktienmärkte auf Kauf genommen. Allerdings dürfte die Volatilität heuer deutlich höher bleiben als letztes Jahr - ein absehbarer starker Anstieg der US-Inflation im Frühjahr und ein erwarteter nochmaliger Anstieg der US-Renditen könnte nach der aktuellen Erholung leicht eine zweite kurzfristige Korrektur auslösen (trotz unverändert positiv erwarteter Jahresperformance), weshalb die Analysten vorhätten, mit einer Annäherung der Aktienmärkte an ihre Januar-Hochs die kurzfristige Aktienquote sukzessive wieder abzubauen.



- Angesichts der starken Erholung (v.a. bei US-Aktien) würden die Analysten zwar weiterhin positiv für Aktien gestimmt bleiben, sie würden aber die nach der jüngsten Korrektur stark aufgestockte Übergewichtung im globalen Portfolio von +7 PP auf nunmehr +5 PP reduzieren.

- Bei Eurozone-Aktien würden die Analysten weiterhin ein signifikantes Erholungspotenzial sehen, weshalb sie ihre bisherige Übergewichtung der Region beibehalten würden.

- Der defensiv ausgerichtete Schweizer Aktienmarkt dürfte in der von den Analysten erwarteten Aufwärtsbewegung zurückbleiben.

- Ihre Untergewichtung der Region CEE im globalen Aktienportfolio würden die Analysten neutralisieren, da CE-3 im Gleichklang mit der Eurozone "outperformen" sollte.

- Im CEE-Portfolio würden die Analysten das Aktiensegment nun mit +2 PP übergewichten, da das von ihnen unterstellte Aufwärtspotenzial den "Carry" bei Anleihen übertreffen sollte.

- Den Aktienmärkten Polens, Tschechiens und Ungarns (jeweils +1 PP) würden die Analysten eine Outperformance gegenüber Russlands (-3 PP) zutrauen; ihre bisherige Übergewichtung der Türkei werde neutralisiert

- EUR Duration: Nach dem starken Renditeanstiege zu Jahresbeginn würden die Analysten für die kommenden Wochen eine Phase der Stabilisierung sehen und eine durationsneutrale Positionierung empfehlen.

- EUR Spreads: Die Spreads der südlichen Euro-Länder seien bereits sehr eng gepreist und mit klaren Aufwärtsrisiken behaftet. Die Analysten würden empfehlen, die stabilen Spreads der Kernländer zu bevorzugen.

- USA: Die Analysten würden weiter Aufwärtsrisiken bei den US-Renditen sehen und daher eine Positionierung am kurzen Ende der Kurve empfehlen. Die Aussichten für den USD würden strukturell schwach bleiben.

- Die negative Marktreaktion an den Aktienmärkten von Anfang Februar habe an den Credit-Märkten in erster Linie zu einem Liquiditätsentzug geführt. Dies habe vor allem das High-Yield Segment in Form höherer Risikoprämien belastet.

Im Falle der erwarteten weiteren Normalisierung an den Aktienmärkten würden die Analysten daher mit wieder sinkenden Liquiditätsprämien rechnen und dieses Segment überzugewichten empfehlen.

- Nach wie vor würden die Analysten das Investmentgrade Financials Segment gegenüber dem Non-Financials-Segment als attraktiver erachten. Es profitiere von steigenden Renditen bzw. einer steileren Zinskurve, während manche Non-Financials Sektoren tendenziell darunter leiden würden.

- Signifikante Spreadnormaliserung und weiterhin intakte CZK-Aufwertungsstory ggü. EUR lasse CZGBs weiterhin attraktiv erscheinen, wobei die Analysten die Position mit RUB-Anleihen finanzieren würden, wo sie kurzfristige Währungsrisiken sehen würden. Desweiteren würden die Analysten Polen und Ungarn ggü. Rumänien bevorzugen.

- Nach dem jüngsten Rückgang des Ölpreises würden die Analysten ihre Rohstoff-Untergewichtung schließen. (21.02.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.