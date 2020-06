Essen (www.aktiencheck.de) - Es erscheint einem fast schon wie in dem Film "Und täglich grüßt das Murmeltier", so die Analysten der National-Bank AG.AktienTrotz der momentan erfolgreichen Immunisierung der Aktienmärkte von den dramatischen Folgen der Corona-Pandemie durch die Notenbanken und Regierungen erscheine den Analysten der National-Bank AG eine V-förmige Erholung der Wirtschaft weiterhin äußerst ungewiss. Darüber sollten auch kurzfristige Erfolge am Arbeitsmarkt nicht hinwegtäuschen. Das Enttäuschungspotenzial bleibe daher hoch. Die Analysten würden aber kein abruptes Ende der Bewegung erwarten. Nichtsdestotrotz sollten kurzfristige Engagements in die Aktienmärkte konsequenter als sonst ohnehin schon durch entsprechende Absicherungen versehen werden. Trotz aller Unterstützungen der Notenbanken und der Regierungen: Die ökonomische Bremswirkung der Corona-Pandemie werde langanhaltend und umfassend sein. Ein Vorkrisen-Niveau erscheine für eine lange Zeit weder in den USA noch in Europa erreichbar. Das müsse aber nicht bedeuten, dass die Aktienmärkte ihre robuste Aufwärtsbewegung nicht fortsetzen könnten. Fundamentale Bewertungsrelationen,wie z.B. KGVs, stünden aktuell - trotz signifikant gestiegener Niveaus - nicht im Fokus der Investoren hinsichtlich der Beurteilung von Anlageentscheidungen. Diesbezüglich zähle nur FOMO!! (09.06.2020/ac/a/m)