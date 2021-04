An der Wall Street habe sich die Rekordjagd gestern fortgesetzt und der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe mit 4.097 Punkten ein neues Allzeithoch erklommen. Der Handelsumsatz sei um 20% niedriger gewesen als im Durchschnitt der vergangenen 30 Tage. Stärker habe im Lichte nachlassender Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) angezogen (+1,0%), der nur mehr minimal unter seinem bisherigen Allzeithochvom Februar notiere. Dass die US-Notenbank FED Debatten über das Tapering bzw. Eine Reduktion der Netto-Wertpapierkäufe für verfrüht halte, habe zusätzlich die Stimmung gestützt.



Auf Sektorebene hätten in den USA die IT-Titel mit einem aggregierten Plus von 1,4% die stärksten Zuwächse verzeichnet, gefolgt von jenen des zyklischen Konsums (+0,5%). Die Verliererseite sei vom Energiesektor angeführt worden, welcher 1,4% abgegeben habe. Auch in Europa habe der Energiesektor - bezogen auf den STOXX Europe 600 Index (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) - am meisten (-2,1%) verloren. Platz 1 hätten mit einem Plus von aggregiert 1,6% dagegen die Titel des defensiven Konsums erreicht.



In Asien würden die Börsen heute Morgen ein gemischtes Bild zeigen. Während Japan fester notiere, würden die Börsen in Hongkong und Festland-China Abschläge aufzeigen. Für den europäischen Handel würden die vorbörslichen Indikationen einen Handelsstart mit wenig Kursveränderung erwarten lassen.



Der Ölpreis habe sich mit Blick auf die laufenden Iran-Verhandlungen wenig verändert gezeigt. Gold habe mit dem schwächeren US-Dollar dagegen merklich zulegen können. (09.04.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Hohe Auftragseingänge für die deutsche Industrie (+1,2% im Februar gegenüber dem Vormonat) vermochten den Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zu keinen großen Sprüngen zu verhelfen, weshalb dieser nur mit einem kleinen Plus aus dem Handel ging, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zumal die Umsätze im Verarbeitenden Gewerbe um 1,9% nachgelassen hätten, dürfte die deutsche Industrie zusehends Probleme haben, die hohe Nachfrage aus dem In- und Ausland im Lichte steigender Infektionszahlen und der damit verbundenen Verschärfungen bei den Lockdown-Maßnahmen bedienen zu können.