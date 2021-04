Florierende Geschäfte mit der Pharmaindustrie hätten den Spezialverpackungshersteller Gerresheimer (ISIN DE000A0LD6E6/ WKN A0LD6E) gut ins neue Jahr starten lassen. In Q1 seien die Erlöse organisch um 3,1% auf 303 Mio. EUR geklettert. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) habe im Kerngeschäft um 7% auf 57 Mio. EUR zugelegt. "Die Auftragsbücher sind gefüllt. Wir sind ausgezeichnet unterwegs, um unsere Ziele für 2021 zu erreichen", so CEO Siemssen. Für das Gesamtjahr erwarte das Unternehmen ein Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich und eine operative Umsatzrendite (EBITDA-Marge) von 22 bis 23% (Q1: 19,0%).



Der österreichische Immobilienkonzern S IMMO AG (ISIN AT0000652250/ WKN 902388) habe im abgelaufenen Geschäftsjahr deutliche Einbußen hinnehmen müssen. Vor allem bedingt durch die Corona-Pandemie seien die Erlöse aus der Hotelbewirtschaftung zurückgegangen, zudem hätten Wertberichtigungen die Geschäftsentwicklung gedämpft. Das operative Ergebnis (EBIT) sei auf 101,0 (271,4) Mio. EUR zurückgegangen, der Nettogewinn sei auf 56,5 (212,8) Mio. EUR eingebrochen.



Der britische Online-Modehändler Asos (ISIN GB0030927254/ WKN 912703) habe im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres (per 28. Februar) vom zwangsweise geänderten Kaufverhalten der Kunden während der Corona-Beschränkungen profitiert. Die Erlöse hätten sich um 25% auf 1,976 Mrd. GBP verbessert. Das Vorsteuerergebnis sei auf 112,9 (30,1) Mio. GBP hochgeschnellt.



Die robusten Industrie-Auftragseingänge in Deutschland und die unerwartet schlechten US-Arbeitsmarktdaten hätten für steigende Notierungen beim Euro gesorgt.



Die Ölpreise hätten am Donnerstag den Rückwärtsgang eingelegt. Belastet worden sei der Handel durch die in vielen Ländern weiterhin hohen Corona-Neuinfektionsdaten. Gold habe ein wenig mehr als an den Vortagen glänzen können. (09.04.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Indices am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,17%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,45%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +0,88%) haben u.a. von den freundlichen heimischen Konjunkturdaten und den Aussagen der FED vom Vortag profitiert, so die Analysten der Nord LB.Dass die FED weiterhin bei ihrer ultralockeren Zinspolitik bleiben wolle, habe die Kurse an der Wall Street (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +0,17%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +0,42%, Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +1,03%) erneut angetrieben. Insbesondere der Technologiesektor habe von den Aussagen profitiert. Die gestiegene Zahl bei den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe sei von den Anlegern weitgehend ignoriert worden.Der Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) lege zum Wochenausklang zu. Aktuell notiere der japanische Leitindex bei 29.878 Punkten (+0,57%).